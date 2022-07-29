Работники Нововоронежской АЭС сдали 33 литра крови для помощи больным людям

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Добровольцы сдали 33 литра крови, которую отправят в медучреждения Воронежской области для помощи больным людям.

Организатором акции выступило Управление информации и общественных связей НВ АЭС при поддержке профсоюзной и молодежной организаций предприятия.

Забор крови производился мобильной лабораторией Воронежской областной станции переливания крови на базе Клинической больницы №33 г. Нововоронежа.

Донором мог стать любой работник АЭС, не имеющий противопоказаний, с пропиской в Воронежской области. Процедура осуществлялась после обязательного прохождения медосмотра и заполнения документов.

«Эффективность производственной компании зачастую определяется не только ее финансовыми показателями, но и социальной миссией. Атомщики сдают кровь, чтобы поделиться ею с теми, кому это действительно нужно, чтобы спасти жизнь. Количество доноров растет, мы всячески поддерживаем инициативу работников», сказал заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Одна из главных целей акции - привлечь к участию в донорском движении как можно больше молодых и здоровых сотрудников АЭС, чтобы они стали активными донорами. Это поможет решить проблему дефицита жизненно необходимого компонента - крови, в которой каждый день остро нуждаются тысячи людей.

В этот раз впервые донорами стали 23 работника Нововоронежской АЭС: им вручили памятные подарки - познавательные книги и буклеты о мирном атоме, выпущенные ограниченным тиражом.

«Давно хотел поучаствовать в такой акции, но не предоставлялось возможности. Рад, что предприятие помогло мне реализовать свое желание, проявить гражданскую позицию. Поначалу было немного волнительно, но все прошло хорошо. Знаю, что сдача крови не только хорошее дело, но это еще и полезно для обновления собственного организма», - поделился слесарь цеха централизованного ремонта, представитель Организации молодых атомщиков НВ АЭС Михаил Калебердин.

С этого года донорские акции среди работников Нововоронежской АЭС проходят регулярно в рамках активного развития волонтерского направления в Госкорпорации «Росатом». Следующую акцию нововоронежские атомщики планируют провести в октябре и уже начали сбор заявок от желающих.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС