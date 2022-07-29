Снявшего скандальный видеоролик на кладбище в Воронеже подростка отправят к психиатрам

Одного из вандалов поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних при Главке Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

В воронежском следственном комитета рассказали о ходе уголовного дела по факту осквернения могил на «Лесном» кладбище. 15-летний подросток, видеоролик с танцем которого облетел интернет, сейчас находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних нарушителей при Главке. Второго парня планируют направить в психиатрический стационар на экспертизу. В суд подали соответствующее ходатайство.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас допрашивают родственников и знакомых подростков. Кроме того, разыскивают родных людей, чьи могилы были осквернены. Также следователи намерены дать оценку действиям органов системы профилактики.

Напомним, видеозапись с танцами на могилах опубликовали в четверг, 28 июля. Один из парней извивался вокруг памятников, прыгал по оградам, а затем справил нужду на захоронение. При этом он выкрикивал непристойности, ругался матом. Второй подросток снимал происходящее на телефон.

Скриншот видеозаписи Фото: Предоставлено

Спустя некоторое время вандал записал второе видео, на котором он извиняется за то, что натворил. Подростков задержали полицейские. Парень, который танцевал, заявил, что таким способом пытался заработать популярность в интернете.

Уголовное дело возбудили по п. «а» ч.2 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронений, совершенное группой лиц). Контроль за расследованием взял федеральный аппарат СУ СК.