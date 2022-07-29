Последние новости Воронежа на 29 июля 2022 года: осквернение могил, карантин по бешенству, суд над гаишником с 22 квартирами

Карантин ввели в квартале, ограниченном улицами 9 Января, Газовая, Дорожная и Пешестрелецкая. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежский подросток устроил шокирующие танцы на городском кладбище. 15-летний вандал извивался вокруг памятников, прыгал по оградам, а потом справил нужду на захоронение. Параллельно юноша выкрикивал всяческие непристойности и ругался матом. Все эти действия снимал на видео второй участник событий - 16 летний воронежец. После чего приятели выложили записи осквернения могил в социальные сети. Спустя несколько часов полицейские задержали вандалов. Тот подросток, что танцевал, признался, что таким способом пытался заработать популярность в интернете. Далее разбираться в ситуации будут сотрудники Следственного комитета. Соответствующее указание им дал глава федерального ведомства Александр Бастрыкин. Проверку проводят и в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Воронежа рассмотрит уголовное дело в отношении экс-замначальника ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина. Ранее в доход государства у него изъяли 22 квартиры общей стоимостью в 50 миллионов рублей. Бывший гаишник обвиняется в пяти эпизодах коррупции. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В июле 2021-го Игорь Качкин безуспешно пытался дать взятку начальнику экзаменационного отделения регионального управления ГИБДД в размере от 7,5 до 30 тысяч рублей. Взамен он просил, чтобы шесть человек получили права без сдачи экзаменов. Однако коллега от взятки отказался, а Качкина при этом задержали. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Полицейские поймали воронежскую банду мошенников, которая обманула автостраховщиков на 1,5 миллиона рублей. По версии следствия, 11 участников группировки инсценировали аварии с участием дорогих автомобилей. Затем они обращались в страховые компании для получения компенсации. Одна машина могла участвовать в мнимых ДТП несколько раз. Правоохранители задержали предполагаемого организатора банды и десятерых ее участников. Все они - жители Воронежа. В отношении них возбудили уголовное дело. Четверых подозреваемых отправили в СИЗО, один находится под домашним арестом, остальные – под подпиской о невыезде. Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы.

В Воронеже временно изменили маршрут № 29, который следует от ТРЦ «Московский проспект» до Митрофановского источника в центре города. Путь автобуса поменяли из-за ремонта участка теплотрассы. Несколько дней маршрутки № 29 будут ездить так: после проспекта Революции по улицам Степана Разина, Софьи Перовской, Петровской набережной, улицам Большая Стрелецкая и Софьи Перовской к конечной остановке «Митрофановский источник». В обратную сторону путь автобусов будет таким же. По этой временной схеме движения транспорт будет ездить до 23.00 1 августа. Со 2 августа планируют вернуться к обычному пути.

В Воронеже обнаружили очаг бешенства животных. На улице Холмистой, 33 от этой болезни умер кот. После получения результатов экспертизы в квартале, ограниченном улицами 9 Января, Газовая, Дорожная и Пешестрелецкая, объявили карантин. Теперь там запрещено вывозить животных и организовывать ярмарки и выставки домашних питомцев. Кроме того, на дом к владельцам животных придут ветеринары, чтобы провести бесплатную вакцинацию братьев наших меньших. Карантин продлится до 11 октября.