Выходные в Воронеже: пикник в музее, театр на улице, фонтаны в цирке

фото Иван Семенец, предоставлено организаторами

ПРИНЦ ЦИРКА

С 30 июля в воронежском цирке начнутся гастроли новой программы, которая станет последней перед закрытием здания на масштабную реконструкцию. Впервые в наш город привезут шоу фонтанов «Принц цирка». Спектакль, созданный режиссером Русланом Ганеевым (обладателем международной премии циркового искусства "Мастер"), - это 90 тонн воды и 350 тонн оборудования. Высота фонтанов будет достигать 28 метров (струи будут бить из 248-ми форсунок).

Гвоздь программы - аттракцион Владислава Гончарова «Один среди львов». В номере одновременно на манеж выходят 12 хищников. А барочном номере Дарьи и Александра Оноприенко «Лиры» трюки исполняют 10 ярких дрессированных попугаев. Также воронежцы увидят выступление велоакробатов, покоривших не один международный фестиваль циркового искусства своими трюками на велосипедах bmx.

Кроме того, в двухчасовой программе воронежцы увидят гимнастов, эквилибристов, велофигуристов и жонглеров. В шоу звучит авторская музыка, использованы 200 эксклюзивных костюмов и яркие декорации.

Премьерные представления пройдут 30 и 31 июля в 13.00. 0+

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ПЕТРОВСКИЙ ПИКНИК

30 июля в доме-музее Дурова пройдет Петровский пикник. Он будет посвящен Дню Военно-морского флота и 350-летию Петра I.

Мероприятие стартует в 17.00 с интерактивной гастро-экспозиции «Великое кулинарное посольство» - экскурса в мир петровской кухни, с возможностью дегустации любимых кушаний Петра Великого - кваса и пирогов.

Можно посмотреть выставку «Виват, Воронеж!» по итогам арт-пленэра, посвященного юбилею Петра I. И посетить интерактивные тематические площадки для детей. Например, во флажной мастерской узнать историю морского Андреевского флага и попробовать его воссоздать. А на площадке семафорной азбуки освоить азы специальности сигнальщика. В канатной мастерской - узнать о непростой службе матросов и научиться вязать морской узел. На воронежской верфи ощутить себя в роли кораблестроителей и создать свой бумажный флот. А в навигацкой школе - научиться писать гусиным пером и решать математические задачи из «Арифметики» Магницкого.

Закончится праздник концертом инструментальной музыки с элементами экспериментального фолка. Вход свободный. 6+

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Кстати, в этот же день в 11.00 в музее-заповеднике «Костенки» пройдет лекция Станислава Дробышевского «Заселение кроманьонцев в Евразию: Костенки и великое переселение». 12+. А в 13.00 в музее-заповеднике «Дивногорье» пройдет мастер-класс «Кукольные традиции». 6+

А 31 июля музей-квартира Мордасовой (пл. Ленина, 9) в 14.00 приглашает на детский брейн-ринг «Фольклория».

УЛИЧНЫЙ ТЕАТР

30 июля в парке ТРК "Арена" в 17.00 состоится прогулка с артистами ВАУ-театра - в программе ходули, акробатика, авторские маски и фотосессия.

А 31 июля в 17.00 ВАУ-театр покажет комическо-лирическое представление в традициях русского площадного театра "Как царь Петр..."

КОНЦЕРТ ВО ДВОРЦЕ

31 июля в дворцовом комплексе Ольденбургских пройдет концерт дуэта Cover’Ata. В программе рок- и поп-каверы с элементами советской эстрады, а также узнаваемые мелодии из известных мультфильмов. Исполнители Никита Шишкин (виолончель) и Денис Петренко (гитара). Концерт пройдет на веранде дворца в 14.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

УИК-ЭНД В ПАРКЕ "ОРЛЕНОК"

В парке «Орленок» продолжается «Культурное Лето». Каждый уик-энд - с пятницы до воскресенья – воронежцев ждут в зеленой зоне концерты, выставки и мастер-классы.

В частности, по пятницам с 17.00 до 19.00 проходят концерты творческих коллективов.

По субботам и воскресеньям с 14.00 до 20.00 - выставки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

Также по выходным с 15.00 до 16.00 воронежские умельцы проводят мастер-классы по различным направлениям: рисование, аппликация, резьба по дереву, флористика и многим другим.

Вход на все мероприятия свободный. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА. БАЛЫ И САДЫ

Во дворце Ольденбургских можно посмотреть сразу три выставки, посвященные 350-летию Петра I.

Музей-заповедник «Царское Село» привез передвижной проект "Петр I. Начало янтарного пути" - он посвящен одному из интереснейших эпизодов петровской эпохи и российской истории в целом - появлению в нашей стране Янтарной комнаты. На выставке представлены фрагменты отделки Янтарной комнаты, предметы из янтаря, воссозданные по историческим образцам специалистами Царскосельской янтарной мастерской. Посетители увидят виртуальную версию Янтарной комнаты, созданную музеем-заповедником «Царское Село» - точную интерактивную модель легендарного интерьера Екатерининского дворца. Посмотреть можно по 31 июля в «Доме с ризалитами». 6+

А музей-заповедник «Петергоф» покзывает экспозицию, посвященную петровским ассамблеям. Передвижная стендовая выставка "Не для только забавы" рассказывает о дворянских балах с помощью мультимедийных технологий. Интерактивный проект рассказывает о появлении самой идеи петровских ассамблей, сподвижниках первого российского императора, и значении, которое имели новые культурные веяния для просвещенного общества молодой империи. Выставка строится на историко-культурных исследованиях петровского времени, записках и воспоминаниях современников, документальных свидетельствах. В основе визуального ряда - мемориальные вещи Петра Великого и тематические предметы из фондов «Петергофа». 6+

Еще одну выставку совместно с Петергофом дворец Ольденбургских открвыл в верхнем парке. Проект о садах Петра Великого. Выставка приглашает на прогулку с погружением по любимым садам великого императора. Гости парка смогут взглянуть на петровскую эпоху и столь любимые государем садовые затеи сквозь призму восприятия русских стихотворцев XVIII - XIX веков и современных поэтов, узнать о том, какие из Европейских парков отличал сам император, услышать описание садовых затей северной столицы, оставленное современником Петра Великого. Посетить выставку можно по 1 сентября, вход свободный. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Движение в сторону света. Советское искусство 1920-30-х гг.» - совместно с Тульским художественным музеем.

1920-30-е годы называют «золотым» временем советского искусства. Еще не утрачена была свобода художественных поисков, еще могли звучать разные голоса и интонации. В эти годы работали авангардисты, была выстроена передовая система художественного образования - во ВХУТЕМАСе преподавали крупнейшие художники, принадлежавшие к разным направлениям. Прошедшие эту школу молодые архитекторы, живописцы, дизайнеры, мастера в области прикладных искусствах (текстиль, фарфор, графический дизайн) делали ярчайшие проекты. К сожалению, затем круто изменилась сама атмосфера жизни страны: вместо открытости, жажды эксперимента возобладали подозрительность, страх, безысходность. И большинству молодых художников пришлось делать нелегкий выбор между творчеством и вынужденным компромиссом.

- Полные энергичной, побуждающей художественной силы работы Дейнеки, лиричная живопись Фалька, образ современной женственности Лебедева, светоносная, мощная живопись Древина. Острая наблюдательность Милашеского, накаленное в духовном поиске искусство Романовича. Это искусство, не отвечало принципам официального «большого стиля». В противовес пафосной торжественности, дидактичности и однозначности, художники 1920-30-х годов стремились к лиричности интонации, сложной живописности, богатству культурного контекста. Между художниками не было противостояния политического, идейного, зато очевидной стала разница эстетического опыта в понимании творческих задач, - анонсировали проект в музее.

В экспозиции представлены более 50 произведений живописи и графики. Выставка продлится до 21 августа. 12+

Еще в художественном музее имени Крамского работает выставка «Многоликая Россия». Проект представил воронежцам архивные фотографии Российской империи второй половины XIX - начала XX века из коллекции Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО.

Выставка раскрывает малоизвестные аспекты истории, покзывает разные грани русской жизни, как с исторической, так и с художественной точки зрения. Увидеть можно более 50 фотографий, которые с исторической точностью и художественной выразительностью передают разнообразие жизненного уклада населения российского государства во второй половине XIX века. Это работы известных мастеров фотоискусства второй половины XIX века: Ивана Барщевского, ателье «Буассона и Эгглер», Максима Дмитриева, Дмитрия Ермакова, Вильяма Каррика, Алфреда Лоренса, графа Ивана Ностица, Якова Лейцингера

- На фотографиях запечатлены виды Петербурга, Москвы, Новгорода, Архангельска, Ростова и других городов, а также аутентичная жизнь национальных окраин. Отдельные снимки посвящены крестьянским типам, уникальные изображения которых создал выдающийся мастер светописи Вильям Каррик. Его авторству также принадлежат живописные видовые и жанровые съемки русской деревни. Контрастом к изображениям простого люда являются снимки представителей правящего дома Романовых и великосветского сословия. В экспозицию включены отдельные снимки из знаменитого «Туркестанского альбома», выпущенного по распоряжению туркестанского генерал-губернатора фон Кауфмана, - анонсировали выставку в музее.

Выставка продлится до 21 августа. 12+