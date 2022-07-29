В воронежском институте МВД вручили дипломы выпускникам

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В Воронеже 29 июля прошел торжественный выпуск слушателей института МВД. Дипломы о высшем образовании получили 243 специалиста. Сорока слушателям вручили золотые медали. Выпускной в институте МВД – событие особенное, поскольку в столицу Черноземья приезжают учиться студенты со всей России. В этом году молодые полицейские разъедутся для дельнейшего прохождения службы в 42 региона нашей страны.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В торжественной церемонии вручения дипломов по поручению губернатора Александра Гусева принял участие его заместитель, руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачёв. Он поздравил новоиспеченных специалистов с этим важным в их жизни событием и отметил, что в ряды органов внутренних дел вливается замечательное молодое поколение, которому посчастливилось осваивать нелегкую профессию в одном из лучших ведомственных вузов страны.

– Учебный процесс – большой труд. Каждый из вас отнесся к нему очень добросовестно. Нет сомнений, что точно так же вы будете относиться и к службе. Полученные в вузе знания и навыки помогут вам успешно приступить к работе. Помните, что от вас будет зависеть доверие граждан к силам правопорядка и органам власти в целом, – сказал Сергей Трухачёв.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

И зачитал для ребят поздравительный адрес от губернатора Александра Гусева. Глава региона подчеркнул значимость Воронежского института МВД, из стен которого выходят высококлассные специалисты:

– Знания и навыки, полученные за годы учебы, становились главной основой доблестного несения службы и карьерного роста. Не сомневаюсь, что нынешние выпускники являются достойным пополнением интеллектуальной когорты органов внутренних дел, будут профессионально и честно исполнять свой долг, надежно защищать закон, интересы государства и безопасность граждан.

И добавил: «Желаю каждому выпускнику этого года крепкого здоровья, личного счастья, достижений в службе и удачи в выбранном пути. Пусть в вашей жизни будет как можно больше сбывшихся надежд и личных побед».

Ирина Шабанова