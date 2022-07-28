Дмитрий Аверов: Серьёзные изменения внесены в финансирование системы здравоохранения Липецкой области

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Сегодня на 13 сессии регионального парламента депутаты внесли изменения в Закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Главные цифры народным избранникам представил заместитель Губернатора Липецкой области - начальник управления финансов Липецкой области Вячеслав Щеглеватых.

Общий объём доходов областного бюджета на 2022 год составил более 82 млрд рублей. Расходы – более 106 млрд рублей.

Объём доходов областного бюджета увеличился более, чем на 3 млрд 890 млн рублей за счёт поступления налоговых и неналоговых доходов, а также средств федерального бюджета, в том числе за счёт дотаций за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти на сумму 699 млн рублей.

- Изменения в бюджет - это ключевое решение сессии. Целый ряд корректировок несёт социальный характер. Серьёзные изменения внесены в финансирование системы здравоохранения. Это и погашение кредиторской задолженности больниц, и их обеспечение медицинскими средствам. Кроме того, бюджетные средства направлены на выполнение социальных обязательств, регулирование вопросов в сфере экономики, решение проблем водоснабжения, где это необходимо, - прокомментировал председатель облсовета Дмитрий Аверов.

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На здравоохранение выделено свыше 700 миллионов. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности медицинских учреждений, проведение капитальных ремонтов, на закупку необходимых лекарств и оборудования.

Кроме этого, 440 млн рублей направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения и строительство онкологического центра.

500 млн рублей предусмотрено на приобретение автобусов на газомоторном топливе для Липецка. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Чистый воздух»

427 млн рублей дополнительно направлено на организацию холодного водоснабжения и водоотведения.

Более 176 млн рублей направлено на охрану школ и детских садов, учреждений здравоохранения и культуры. 59 млн рублей выделено на приобретение жилья детям-сиротам, еще 56 млн. рублей - на жилищные сертификаты детям-сиротам. Кроме того, 35 млн выделено на отлов и стерилизацию животных, 95 млн рублей на региональный социальный контракт многодетным семьям.

Кроме этого, дополнительные деньги направлены на строительство дорог, социальных объектов, ежемесячную выплату семьям, имеющим детей от 8 до 17 лет. Также в связи с увлечением МРОТ повысится зарплата отдельных категорий бюджетников.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.