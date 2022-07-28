В Воронеже «Единая Россия», «Молодая Гвардия» и студенты проводят мониторинг ремонта общежитий

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В регионе создан штаб по мониторингу общежитий, в которых начались ремонтные работы. В его состав вошли активисты реготделения «Единой России», депутаты, молодогвардейцы и воронежские студенты. Они отслеживают сроки и качество ремонтных работ.

Первый мониторинг прошел в общежитии Воронежского государственного университета инженерных технологий. Как рассказал руководитель регионального отделения МГЕР Алексей Малетин, были осмотрены комнаты для проживания, кухни, туалеты и душевые, лестницы, коридоры. Также активисты пообщались с подрядчиками и представителями вуза.

«Мы будем систематически отслеживать состояние капитального ремонта общежитий в регионе. Самое главное, чтобы работы выполнялись качественно, с учетом всех технических требований и пожеланий студентов. Если будут возникать вопросы, будем оперативно помогать их решать», - отметил Алексей Малетин.

Напомним, по инициативе «Единой России» из бюджета на строительство и ремонт общежитий выделено по 3 млрд рублей ежегодно до 2024 года включительно. Будет отремонтировано не менее 300 тысяч квадратных метров общежитий по всей стране. Партия также предлагает увеличить эту сумму, чтобы расширить программу и обновить все жилые помещения высших учебных заведений, где это необходимо.