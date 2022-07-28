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Общество28 июля 2022 9:15

На Нововоронежской атомной станции эксперты ВАО АЭС впервые провели миссию поддержки с использованием новой методики

Группа экспертов Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС - Московский центр), провела на Нововоронежской АЭС миссию поддержки по теме «Руководство и лидерство в области эксплуатации»
Источник:kp.ru
Фото Роман Козлов

Фото Роман Козлов

Впервые на НВ АЭС была опробована новая организационная методика. Её цель - способствовать совершенствованию в области лидерства, обмену профессиональным опытом и повышению организационной эффективности.

«Представленный нами новый продукт «Организационная диагностика» призван продемонстрировать, что формула организационной эффективности обеспечивает умножение лидерства на существующую модель управления, базирующуюся на высоком профессионализме персонала. Опробовали сложную программу именно на Нововоронежской АЭС, поскольку станция открыта инновациям. Мы еще раз убедились в умении руководства НВ АЭС организовать взаимодействие подразделений предприятия, направленное на внедрение эффективных практик», - отметил первый заместитель директора Московского центра ВАО АЭС Анатолий Кириченко.

Проведение организационной диагностики на Нововоронежской АЭС и ее дальнейшее применение на других АЭС даст возможность предприятиям Госкорпорации «Росатом» выйти на новый качественный уровень и обеспечит конкурентоспособность на мировых энергетических рынках.

«НВ АЭС традиционно использует самые перспективные и особые наработки. Нововоронежская АЭС плодотворно сотрудничает с ВАО АЭС в вопросах обмена информацией об эффективных практиках. На этот раз участники миссии поддержки предложили для изучения новые принципы, изложенные в руководствах ВАО АЭС по повышению эффективности производственной деятельности. Мы готовы работать в этом направлении», - подчеркнул директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

БИЗНЕС-ПРЕСС