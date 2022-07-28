В Воронежской области стартовала акция «Собери ребенка в школу»

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Акция «Собери ребенка в школу» несколько лет подряд проходит в Воронежской области при поддержке партии «Единая Россия». Ребятам из многодетных семей или семей в сложном материальном положении помогают приобрети все необходимое для учебы. В этом году помогут подготовиться к учебному году и детям из ЛДНР, которые сейчас живут на территории региона. Воронежцы также направят гуманитарный груз для школьников Донбасса и освобожденных территорий Украины.

По традиции, в акции примут участие депутаты Воронежской областной Думы. Они окажут поддержку детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Акция «Собери ребенка в школу» проводится ежегодно в рамках проекта «Новая школа». Помощь в регионах России получают не менее 160 тысяч детей.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов сообщил, что в текущем году акция «Собери ребенка в школу» коснется ребят из ЛДНР, которые сейчас живут на территории региона, кроме того из Воронежской области направят гуманитарный груз для школьников Донбасса и освобожденных территорий Украины.

– Каждый год участниками акции становятся депутаты всех уровней – от областной Думы до сельского Совета, общественные организации, неравнодушные жители региона. Оказывается адресная помощь детям из многодетных семей, а также семей, оказавшихся в сложном материальном положении. Парламентарии передают ребятам школьную и спортивную форму, канцелярские принадлежности, портфели, книги, дидактические материалы, – сказал Владимир Нетёсов.

Кроме того, депутаты Воронежской областной Думы проводят мониторинг готовности образовательных учреждений к новому учебному году, помогают в решении вопросов, связанных с ремонтом школ, приобретением необходимого оборудования, обновлением библиотечных фондов, благоустройством пришкольных территорий.

– Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы создать условия, которые помогут каждому ребенку получить качественное образование, профессиональные знания, выбрать свой путь, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Принять участие в акции может любой желающий. О том, каким образом можно передать канцелярские товары для школьников, можно узнать по тел. 8(473) 220-50-51.