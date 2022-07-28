Как река восстала против строительства водохранилища: воронежское "море" отмечает 50-летие

Момент перекрытия старого русла реки, 1972 год, фото из государственного архива области Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

29 июля 1972 года состоялось торжественное открытие Воронежского водохранилища. На церемонии присутствовали первый секретарь обкома КПСС Виталий Воротников и главный инициатор и строитель «моря» Роман Косоплеткин.

Подготовка ложа водохранилища и строительство плотины заняло три года, хотя проект предусматривал 15. Советские начальники спешили к красной дате – 50-летию СССР. Из-за сжатых сроков многие этапы подготовки сократили или вовсе исключили. Ложе искусственного водоема оказалось недостаточно расчищено и углублено. В короткий срок чиновники расселили 260 семей, чьи дома располагались по берегам реки, на будущей акватории водохранилища. Людям тогда давали квартиры на юго-западной окраине города в активно застраиваемом Советском районе.

Открытие водохранилища, 29 июля 1972 года. На переднем плане Виталий Воротников и Роман Косоплеткин. Фото из ГАВО Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Споры о целесообразности строительства такого масштабного водного объекта в черте города продолжаются уже полвека. Не было единого мнения среди ученых и тогда. Например, воронежский историк Павел Кабанов в своем трехтомнике «Воронежская область в контексте истории России 1945-2015 гг.» приводит воспоминание ученого Сталя Пензина:

- Наше рукотворное «море» сооружалось по плану того самого института «Союзводоканалпроект», что замысливал повернуть вспять реки Сибири. То преступление предотвращено, за нашу реку заступиться было некому. Тогда взбунтовалась она сама. Весной 1942 года перед попыткой гитлеровцев захватить наш город вода в реке вдруг пошла вспять. Подобное необъяснимое явление повторилось 26 марта 1971 года. За один день уровень воды в реке в черте города повысился на два метра, чего раньше никогда не наблюдалось. Жуткое зрелище: льдины медленно двигались вверх против течение – на север. Так река протестовала против строящегося гидроузла. Через год она отказалась полностью заполнять чашу водохранилища, чей уровень так и не достиг проектной отметки… «Море» сразу же обмелело, зацвело, превратилось в гниющее болото.

Воронежское водохранилище стало первым и последним в России водохранилищем, сооруженным на территории города. После оценки результатов эксперимента, строители этот опыт решили больше не повторять.

Проблем у нашего «моря» и сейчас много: водоем продолжает мелеть, его акватория сокращается и зарастает, а вода зеленеет каждое лето из-за размножения сине-зеленых водорослей, рост которых провоцирует загрязнение стоками.

Подробнее о Воронежском водохранилище читайте в материале «КП» - «Погружение в Воронежское море».