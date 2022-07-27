Европейцы в Кантемировке: как в Воронежской области возрождают популяцию благородных оленей

Животных в Кантемировку завезли из Венгрии в 2018 году. Фото: Анастасия Асташова

Единственное в регионе племенное хозяйство по разведению европейского благородного оленя «Олешково» находится в окрестностях живописного села Талы. Гости Кантемировского района могут заглянуть на ферму, чтобы понаблюдать за животными, а заодно отдохнуть на природе.

Для животных обустроили территорию около 300 гектаров. Фото: Анастасия Асташова

Заниматься оленеводством здесь начали в 2018 году. Хозяйство пока некоммерческое. Задачей поставили - возрождение популяции благородного оленя в России. Затем уже должен подтянуться агротуризм.

- Мы рассматриваем вопрос о создании туристической зоны. Для этого есть потенциал: людям интересна природа и животные. В восьми километрах от фермы находятся две усадьбы, отстроенные под деревенский стиль. Суть агротуризма - сама природа и окружающая среда. Человек может приехать, отдохнуть в тишине, - отметил гендиректор сельскохозяйственного предприятия ООО «Новомарковское» («Олешково» его структурное подразделение – ред.) Владимир Пулин.

Владимир Пулин. Фото: Анастасия Асташова

Животных в Кантемировку завезли из Венгрии - 25 самок и двух самцов. Специалисты изучили их генетический потенциал, конституцию, экстерьер. Создали специальные условия для содержания. Территория площадью около 300 гектаров представляет собой полувольный тип содержания. Она разбита на секции, где олени распределены по возрасту. Мамы с малышами, молодняк (от трех-четырех месяцев) и самцы - все живут отдельно.

Разновозрастные олени живут отдельно. Фото: Анастасия АСТАШОВА

Сейчас на ферме обитает около 500 оленей венгерского и воронежского подвидов. Первая порода отличается яркостью, генетическим потенциалом, превосходством здоровья и трофейными качествами рогов. Представители второй породы - более стрессоустойчивые.

После обрезки рогов.

- Для ухода за оленями на ферме создали 16 дополнительных рабочих мест. У животных есть все необходимое: от подножного корма до полноценного рациона. В него входят силос, сенаж, белковая витаминно-минеральная добавка. Вода, естественно, в свободном доступе. Олени живут максимально приближенных к естественным условиям. За исключением того, что находятся в безопасности, и у них нет необходимости добывать пищу. Воронежский климат европейских оленей устраивает. Грубые корма им подвозят своевременно, есть навесы от снегопадов и ливней и оборудование для ветеринарных процедур, - рассказал о содержании животных Владимир Пулин.

Близко к человеку животные подходят крайне редко. Особенно в теплое время года. Фото: Анастасия АСТАШОВА

С фермы оленей забирают в заповедники и в соседние хозяйства, которые разводят животных. Например, уже были покупатели из Волгоградской и Тамбовской области.

Пять фактов о благородных оленях

1. Эти грациозные животные очень пугливы. От надвигающейся грозы они прячутся под навесами, сбиваясь в тесные группки. Из-за скопления людей у забора стадо тоже начинает волноваться и скакать по всем 300 гектарам фермерского поля. Близко к человеку животные подходят крайне редко.

2. Однако олени не боятся трактора, на котором для них привозят еду.

3. Покормить животных с рук все же удастся осенью. Когда подножного корма становится мало, они начинают тянуться к людям за вкусненьким. В этот момент их можно погладить и сфотографировать.

4. Среди самок, как и среди самцов, есть предводитель. За ней следуют остальные.

5. Самцы оленей в период гона (приблизительно конец августа-сентябрь) ведут себя очень агрессивно. Они способны убить своего соперника, заколоть его рогами.

Скудный подножный корм заставляет животных подходить к людям.

А что с рогами?

По словам фермера Юрия Донцова, оленям спиливают рога раз в год – в августе. Эта операция требует специально обученных людей. Животное должно получить минимум стресса. Оленя загоняют в особую зону, фиксируют его, завязывая глаза и обезболивая область вокруг рогов. Затем снимают их с помощью тонкой пилки и взвешивают. Максимальный вес здешних рогов достигал почти 14 кг.

У венгерских оленей рога ветвистее, замысловатее в сравнении с воронежскими. Поэтому могут использоваться как трофеи. Кроме того, оленьи рога обладают лечебными свойствами и способствуют оздоровлению организма. Еще в советское время из них научились добывать пантокрин.