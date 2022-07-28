Последние новости Воронежа на 28 июля 2022 года: изрисованные буквой Z машины и вырванные ветром деревья

В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности. Ожидаются туман и грозы. Фото: "КП" Архив

В Воронеже неизвестные изрисовали краской десятки машин. Недобрым выдалось утро 27 июля для жителей многоквартирных домов по улице Южно-Моравской. Ночью неизвестные разрисовали символикой специальной военной операции на Украине больше ста автомобилей, припаркованных во дворе. Полиция начала поиск хулиганов. В правительстве региона отметили, что считают случившееся гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию вооруженных сил РФ.

На два дня перекроют движение и запретят парковку в центре Воронежа. Ограничения связаны с матчем ФК «Факел» в рамках Российской Премьер-Лиги. Так, с 10 часов утра 29 июля до 22.00 30 июля запретят парковку на улицах: Фридриха Энгельса, Студенческой, Комиссаржевской и Чайковского. Автомобили с указанных улиц будут эвакуировать на Советскую площадь и парковку у Чернавского моста. Также по указанным улицам перекроют проезд, также к ним присоединится Феоктистова. Подробная схема перекрытий по ссылке.

Сильный ветер с корнем вырвал деревья в Воронеже. Горожане сообщили о последствиях ливня с градом, который обрушился на город 27 июля. К примеру, у дома №15 на 60-летия ВЛКС дерево упало на крышу припаркованного автомобиля, а на Бульваре Победы, №48а ветки оборвали провода. Причем, как рассказали в УК «Коминтерновского района», речь идет не о сухостое, а о живых насаждениях. То есть ни у обслуживающей организации, ни у управления экологии не было оснований для удаления деревьев. К счастью, никто из горожан не пострадал.

В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают жителей о тумане и грозах. Туман продержится как минимум до 6 утра четверга, 28 июля. Предупреждение о грозах будет действовать с 6.00 пятницы. Отметим, в июле уже выпало 192 процента от месячной нормы осадков.