Игорь Артамонов: Программу переселения из аварийного жилья Липецкая область выполняет с опережением

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Четыре одноэтажных здания возводятся в Чаплыгинском районе для переселенцев из аварийных домов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Как сообщает региональное управление ЖКХ, процент готовности домов разный. Один дом, расположенный на Юго-Западной улице в Чаплыгине, достроен. Ещё два – в посёлке Рощинский – готовы на 65%. Строительство дома в селе Троекурово выполнено на 30%.

Сдать все объекты подрядчики планируют в конце 2022 года – раньше запланированной даты, которая приходится на вторую половину 2023 года. В новое жильё переедут 16 семей.

«Переселение из аварийного жилья находится под особым контролем. Эту программу регион выполняет с опережением. Будем стараться не сбавлять темпы, чтобы люди как можно скорее переехали в комфортные квартиры», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2022-2023 годах в Липецкой области планируется расселение около 80 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Для выполнения этой цели уже начато строительство более 25 многоквартирных домов в различных районах области. Выполнение этих работ позволит региону завершить действующую программу по переселению граждан из аварийного жилфонда в 2023 году вместо планового 2025 года.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.