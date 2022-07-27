В Воронежской облдуме за полгода рассмотрели более 3 тысяч обращений граждан

фото: Воронежская областная Дума

В первом полугодии в адрес депутатов Воронежской областной Думы поступило более трех тысяч обращений граждан. Обращения поступали в Воронежскую областную Думу, общественные приемные в избирательных округах, а также по почте и в электронном виде – на сайт регионального парламента, через мессенджеры и страницы общественных приемных политических партий в социальных сетях. Традиционно много вопросов было связано с работой сферы ЖКХ, социальным обеспечением и правовой защитой граждан.

Наряду с проведением традиционных приемов граждан, депутаты Воронежской областной Думы приняли участие в тематических днях и неделях приемов, посвященных различным вопросам.

В частности, на базе регионального отделения «Единой России» прошли приемы по вопросам материнства и детства, приуроченные ко Дню защиты детей. Депутаты рассказали о социальных мерах поддержки семей с детьми, организации детского летнего отдыха и оформлении детей в школы и детские сады. Также парламентариями была проведена широкая работа по информированию жителей области о социальных льготах, пособиях и других мерах поддержки, предназначенных для семей с детьми.

Ряд тематических приемов был посвящен юридической помощи населению. Жителям региона оказали правовые консультации и помогли составить заявления в судебные инстанции.

Большой блок вопросов, связанных с работой управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций, был рассмотрен в рамках тематических приемов по вопросам ЖКХ. Депутаты Воронежской областной Думы провели приемы и выездные встречи в округах, где разъяснили жителям их права, помогли в решении вопросов, касающихся благоустройства общественных и дворовых территорий, опиловки деревьев, установки контейнерных площадок, проведения капремонта МКД, водо-, электро-, газо- и теплоснабжения, работы управляющих компаний и ТСЖ.

Уделили внимание и дачникам – на приемах, посвященных функционированию садоводческих и огороднических товариществ. Избирателям разъяснили нормы, касающиеся содержания электросетей в СНТ, порядка оформления земельных участков, устройства дорог и тротуаров в СНТ, газификации дачных участков, обеспечения пожарной безопасности.

Депутаты также приняли участие в приемах по темам здравоохранения, социальной защиты, а также посвященным вопросам поддержки старшего поколения. Жители региона получили консультации по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления федеральных и региональных льгот, лекарственного обеспечения, оказания помощи узкими специалистами, проведения диспансеризации, в том числе углубленной – для переболевших коронавирусной инфекцией.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что во время думских каникул депутаты продолжают работу в округах, проводят личные и дистанционные приемы на базе партийных приемных, рассматривают обращения, поступившие в приемную граждан Воронежской областной Думы и социальные сети.

Напомним, что с 15 июля в период парламентских каникул обращения в адрес депутата Воронежской областной Думы можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.