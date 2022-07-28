В Воронеже полицейские задержали подростка-трансгендера, мочившегося на могилу, и его приятеля

Полицейские сработали оперативно - вандалов задержали вскоре после опубликования скандального видео. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативники уголовного розыска воронежского городского управления полиции установили личности вандалов, осквернивших могилы на одном из кладбищ Воронежа. Ими оказались подростки 15 и 16 лет. Об этом сообщила руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Наталья Куликова.

Далее разбирательством по этому делу будут заниматься сотрудники Следственного комитета. Соответствующее указание им дал глава федерального ведомства Александр Бастрыкин. Проверку проводят и в региональной прокуратуре.

Напомним, 28 июля в одном из телеграм-каналов появилось видео, где два подростка оскверняют могилы на кладбище. Особенно активно проявлял себя «во всей красе», как выяснили полицейские, 15-летний подросток. Он обнимал могилы, извивался в непристойном танце, а потом помочился на погост, где покоилась пожилая женщина.

Вскоре после того, как стал набирать силу скандал по поводу этого видео, 15-летний субъект, мнящий себя транссексуалом, записал новый ролик. На этот раз покаянный. Там он несет всякую ахинею, почему-то просит прощения у Владимира Путина. Единственное рациональное зерно в его словах – признание, что своим видео пытался создать себе популярность в интернете.

Стоит добавить, что изначально видео кощунства на могилах, в том числе на погосте, где, судя по звезде, покоится ветеран войны, разместили в телеграм-канале, пестрящем фейками о специальной военной операции на Украине.