Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Начинаем разработку концепции благоустройства части бульвара Карла Маркса»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

На следующей неделе начнут разрабатывать архитектурную концепцию благоустройства части бульвара Карла Маркса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Как отметил градоначальник, сроки начала разработки обновления пешеходной жемчужины столицы Черноземья не случайны. Как известно, бульвар начинается от реконструируемой сейчас Петровской набережной и далее в районе Никитинской площади пересекает благоустраиваемый проспект Революции. На первом этапе работ проведут исследование самого популярного участка улицы: от пересечения с проспектом Революции до Кольцовской.

Вадим Кстенин напомнил о значении улицы Карла Маркса для горожан. Это не только памятники Столлю, Высоцкому и Никитину, это любимое воронежцами здание «Гармошки» легендарного Николая Троицкого, многочисленные выставки художников и ярмарки мастеров народных промыслов. На каждом квадратном метре – целая жизнь, история нашего города.

Поэтому подход к проекту реконструкции обещают самый серьезный, разрабатывать его будут совместно с департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области. Уже на следующей неделе появятся группы проекта в социальных сетях и мессенджерах.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Вадим Кстенин также пообещал, если позволит время, посетить запланированную в рамках работы над проектом экскурсию с участием краеведов, историков и неравнодушных горожан, а также сессию по вовлечению.

К концу 2022 года городские власти уже планируют презентовать концепцию обновления улицы Карла Маркса, получить обратную связь от горожан и после этого приступить к разработке документации, чтобы определить стоимость работ.

Олег КУЗНЕЦОВ