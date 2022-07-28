Воронежский губернатор анонсировал запуск современной поликлиники в Новой Усмани к концу 2022 года

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В Новой Усмани продолжается активное строительство современной поликлиники для БУЗ ВО «Новоусманская РБ». Объект возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Завершить работы планируется к концу 2022 года. Об этом рассказали в пресс-центре правительства Воронежской области 28 июля.

Сейчас подрядчик продолжает работу по возведению лечебного корпуса. Уже завершен каркас здания, строители заканчивают кирпичную кладку и параллельно начали электромонтажные работы. В департаменте строительной политики области рассказали, что на объекте задействовано около 70 рабочих. Уже выполнено 57% от общего объема строительно-монтажных работ.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, организована закупка медицинского оборудования для оказания быстрой и качественной помощи жителям поселка на высшем уровне.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

– Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием, отделением лучевой диагностики, цифровым рентгеном и флюорографом. К концу года в Новой Усмани появится новое современное медицинское учреждение, — прокомментировал Александр Гусев.

Общая площадь пятиэтажного лечебного корпуса составляет 6878м2. Больничный комплекс будет включать полноценное взрослое отделение, рассчитанное на 370 посещений в смену, процедурные и прививочные кабинеты, дневной стационар, зал для проведения лечебной физкультуры и конференц-зал.

Также здесь расположат и детское отделение с широким и светлым холлом и игровыми зонами, оснащенными детскими игрушками, специальным напольным покрытием, настольными играми и доской для рисования.

Ирина Шабанова