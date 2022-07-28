Председатель Воронежской горДумы оказал помощь избирателям в рамках приема граждан

фото: Воронежская городская Дума

Спикер Воронежской городской Думы Владимир Ходырев провел личный прием граждан. С избирателями депутат встретился в региональной общественной приемной председателя политической партии «Единая Росси». Об этом рассказали в думской пресс-службе 28 июля.

Главной темой обращений граждан стало благоустройство территорий в Воронеже. К примеру, жительница микрорайона Сомово попросила спикера помочь с установкой ограждения на детской площадке, которая находится на улице Сомовская, 21б. Владимир Ходырев отметил важность этого вопроса. И дал поручение профильным специалистам управы Железнодорожного района обустроить ограждение площадки.

А пенсионерка, проживающая в микрорайоне Отрожка, пожаловалась Владимиру Ходыреву на нехватку тренажеров, лавочек и урн во дворе жилого дома №8 по улице Электровозная. Председатель городского парламента пообещал, что их в ближайшее время посетит помощник спикера, чтобы вместе с жителями и сотрудниками управы определить места установки оборудования. Также спикер уточнил, что все виды работ будут предусмотрены в рамках наказов избирателей.

Еще один житель микрорайона Отрожка попросил Владимира Ходырева обустроить беговую дорожку на существующей спортивной площадке напротив жилого дома №41 по улице Тепловозная. Спикер горДумы взял вопрос на контроль.

Помимо беговой дорожки на ул. Тепловозная также по наказам избирателей в этом году депутат планирует решить вопрос с наружным освещением во дворе дома № 28.

Кроме того, в преддверии нового учебного года средней школе №21 выделят средства на ремонт, а в одном из кабинетов СОШ №56 установят сплит-систему. Это сделают по обращению родителей и педагогов в рамках наказов избирателей.

Ирина Шабанова