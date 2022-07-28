Воронежский губернатор разъяснил новые правила начисления пособий на детей от 3 до 7 лет

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Пособия на детей в возрасте от трех до семи лет воронежцы теперь будут получать по новым правилам. Они вступили в силу после опубликования постановления облправительства об изменении назначения выплат. Об изменениях в своем официальном telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев в четверг, 28 июля.

Теперь при начислении пособий в доход семьи не будут учитывать доходы жителей, которые остались без работы после 1 марта 2022 года и на дату подачи заявления были признаны официально безработными. Подробности можно узнать в районном отделе соцзащиты по месту жительства.

Напомним, право на выплату имеют семьи, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. У родителей и ребенка должно быть российское гражданство и справка о постоянном проживании в Воронежской области. Также для назначения пособия на детей в возрасте от трех до семи лет понадобятся – заявление, свидетельство о рождении ребенка, реквизиты банковского счета. Иногда требуется справка с места работы второго родителя о том, что он не находится в отпуске по уходу за ребенком и не получает ежемесячное пособие.

Также глава Воронежской области рассказал, что сотрудники соцзащиты теперь не будут учитывать компенсации за покупку технического средства реабилитации или услугу (по индивидуальной программе) и ежегодную компенсацию расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.