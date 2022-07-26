Воронежский губернатор рассказал о комплексном решении проблем пожилых людей в регионе

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил главам районов организовать подбор кадров в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Также глава региона распорядился провести анализ размера оплаты труда сотрудников данных соцучреждений. Об этом стало известно по итогам еженедельного оперативного совещания 25 июля.

С докладом выступила руководитель департамента соцзащиты Ольга Сергеева. Она рассказала, что на сегодняшний день в области открыты 32 стационарных учреждения соцобслуживания населения – 15 домов-интернатов общего типа и 17 психоневрологических интернатов. 8 из них были введены в эксплуатацию всего за три года – с 2009-го по 2021-й. А в 2023 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» (нацпроект «Демография») в регионе появятся еще 2 новых стационарных учреждения на 228 мест суммарно – в Хохольском и Нижнедевицком районах.

Кроме того, на 2023−2024 годы запланировано начало строительства жилых корпусов в Воробьевском, Поворинском и Богучарском районах. Каждый из них рассчитан на 100 мест.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Для постояльцев соцучреждений созданы самые современные условия пребывания. Помимо улучшенных условий жилья, для них благоустроены внутренние и внешние пространства. В домах-интернатах регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования. Однако остается кадровая проблема, которую необходимо решить.

Александр Гусев отметил, что правительство региона как правило размещает современные пансионаты и другие соцобъекты в сельской местности. Помимо заботы о старшем поколении, это позволяет создавать новые рабочие места в муниципалитетах.

– Воронежская область – один из немногих регионов, где проблема помощи старшему поколению решается комплексно. За это хочется поблагодарить зампреда Совета Федерации Галину Николаевну Карелову, потому что именно она стояла у истоков программы. Поэтому я прошу применять сбалансированный подход и стараться закрыть потребность в кадрах. А мы со своей стороны подумаем над материальным стимулированием сотрудников, – подчеркнул губернатор.

Глава региона также поручил проработать программы заботы о пожилых воронежцах, в которые можно было бы включить детей:

– Мы видим, как много мероприятий делается волонтерами, но я попросил бы еще образовательные и общеобразовательные наши учреждения к этому подключить. Пожилые люди всегда с теплом относятся к детям – может быть, что-то у нас получится для такого душевного общения, – подытожил Александр Гусев.

Ирина Шабанова