Последние новости Воронежа на 26 июля 2022 года: затопленные дороги, обновленный мост и дискредитация армии

Дожди в Воронеже продолжаются. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

После очередного дождя дороги Воронежа снова затопило В Железнодорожном районе на улице Остужева колеса машин скрывались в воде. Примерно такая же ситуация сложилась на Минской. Не прошла непогода мимо центра города. На Кольцовской пешеходам приходилось пересекать улицу по воде. Кроме того, осадки спровоцировали в городе 8-балльные пробки.

В Воронеже на обновление понтонного моста, соединяющего Шилово и Гремячье, потратят до 208 миллионов рублей. Чиновники объявили конкурс для определения подрядчика. За указанную сумму на объекте длиной 75 метров должны провести все работы для запуска двухстороннего движения. Подрядчика определят 2 августа. Реконструкцию моста нужно завершить до конца 2022 года.

Воронежский пенсионер заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. 67-летний житель Ленинского района ответит за публикацию в социальной сети. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД. Полицейские составили в отношении нарушителя протокол по ч.1. ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России в целях защиты ее интересов). Материалы полиции рассмотрел Ленинский районный суд. Там мужчину признали виновным.

Ребенка с тяжелой формой пневмонии спасли воронежские медики. Малыш попал в приемное отделение ОДКБ №2 в июле. Родители внесли сына на руках. У него был кашель, одышка, слабость, температура 39 °С. Два дня ребенок не хотел есть. Мальчика госпитализировали и отправили в реанимацию. На четвертые сутки состояние ребенка удалось стабилизировать. Сейчас маленький пациент идет на поправку, его перевели в общую палату.