Нововоронежская АЭС: энергоблок №7 включен в сеть, идет набор мощности

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В настоящее время проводится поэтапный набор мощности.

Энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС работает в штатном режиме и несёт нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблоки № 5 и 6 – в ремонте.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС