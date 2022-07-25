Последние новости Воронежа на 25 июля 2022 года: отключения воды, проигрыш «Факела» и приезд Бузовой

С начала рабочей недели синоптики вновь обещают дожди и грозы в Воронеже. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Арбитражный суд Воронежской области постановил взыскать с Левобережных очистных сооружений 725 млн рублей. В такую сумму Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора оценило ущерб, который ЛОС нанесли воронежскому водохранилищу сбросом сточных вод. Также ЛОС заплатят 200 тысяч рублей в качестве пошлины федеральному бюджету. Росприроднадзор требовал компенсировать ущерб еще в марте 2021 года, но в добровольном порядке организация этого не сделала. В итоге управление обратилось в суд.

В Воронеже коммунальщики продолжают профилактические работы по подготовке отопительной системы к новому осенне-зимнему сезону. Мэрия опубликовала перечень домов, жильцам которых придется терпеть неудобства с подогревом воды. Ограничения ожидают около 300 адресов. Полный график по ссылке.

Воронежский «Факел» проиграл в гостях грозненскому «Ахмату». На гол воронежского игрока Максима Максимова ответил классным ударом головой Владимир Ильин, а решающий мяч забил лучший бомбардир Премьер-лиги прошлого сезона Гамид Агаларов. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. После второго тура «Факел» с одним набранным очком занимает 12 место. Впереди у нашей команды матч в Воронеже со столичным «Динамо» 30 июля. Игра начнется в 15.00.

Ольге Бузовой подарили в Воронеже плюшевого тигра. Звезда приехала в столицу Черноземья на косметический праздник в торговый центр. В магазине в ожидании Бузовой собралось огромное количество воронежцев - и не только девчонок. Ольга была очень приветлива: целый час фотографировалась с поклонниками и трогательно благодарила их за плюшевую игрушку.

В центре Воронежа появилось граффити с Трусом, Балбесом и Бывалым. Изображение героев комедий Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница» появилось на подпорной стене Тихвино-Онуфриевского храма в Фабричном переулке. Горожане отреагировали на рисунок неоднозначно. Одни оценили мастерство граффитистов, другие заметили, что подобное изображение рядом с храмом не совсем уместно.