Воронежский Губернатор: «Мегашкола на Московском проспекте готова на 45%»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В Воронеже продолжается возведение уникального проекта – самой большой мегашколы в России. Готовность объекта на данный момент составляет 45%. Об этом рассказали 25 июля в правительстве региона со ссылкой на департамент строительной политики области.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Там напомнили, что учреждение, рассчитанное на 3 тысячи мест (2 860 детей и 220 педагогов), возводится в рамках национального проекта «Образование». Работы ведутся на территории площадью почти 10 га. Расположена школа на Московском проспекте в Коминтерновском районе. Планируется, что она войдет в состав крупного «социального узла», включающего в себя спортивный кластер, детскую школу искусств на 1,4 тысячи мест с филиалом библиотеки, а также детский сад на 600 мест и поликлинику на 1,1 тысяч посещений в смену с подстанцией скорой медицинской помощи.

Работы идут по графику. Сейчас специалисты завершают цикл монолитных работ и закрывают контуры здания. С наступлением зимы они планируют приступить к внутренней отделке помещений. Мегашкола откроет двери для учеников уже в 2023 году.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Как отметили в облправительстве, реализация подобного масштабного объекта – пример комплексной застройки территории, когда параллельно со строительством жилых домов возводят социальные объекты.

Важность строительства учреждений образования не раз подчеркивал губернатор Александр Гусев. По словам главы региона, возведение школ сегодня в области — это не просто создание современных и технологически оснащенных объектов, но и формирование пространств для всестороннего личностного развития детей. Мегашкола – тому пример.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

— Объект уникальный в масштабах России. И дело не только в размерах и количестве детей, которые там будут учиться. Проект предусматривает предметные и универсальные классы, спортивные залы и информационный центр с библиотекой, кабинеты робототехники и хореографии. Украшением и центром притяжения детей станет единое общественно-культурное пространство в виде атриума высотой четыре этажа с большими трансформируемыми рекреациями и амфитеатром на 700 мест, – резюмировал губернатор.

Ирина Шабанова