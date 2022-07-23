Мэр города Вадим Кстенин рассказал о планах по созданию в Воронеже выставочного центра

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже появится новый выставочный центр в здании бывшей городской телефонной станции около цирка. Об этом мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал в ходе встречи с Фаиной Блинчевской, ветераном труда, почетным ветераном Воронежской области и координатором акции «Синий платочек».

Фаина Блинчевская, фото мэрии

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Поводом для встречи послужила инициатива создателей выставочного центра «Галерея советской эпохи», представителем которого является Фаина Зиновьевна, передать городу все собранные экспонаты. При обсуждении присутствовал руководитель управления культуры Андрей Харитонов.

Коллекция, о которой идет речь, насчитывает более 3000 тематических экспонатов. Она собрана бывшим доцентом юридического факультета ВГУ Владимиром Мальцевым. Большая часть коллекции сейчас находится в помещении «Музея-диорамы» на пл. Ленина, 9, которое было предоставлено Владимиру Алексеевичу под организацию выставочного центра в 2019 году на безвозмездной основе.

В коллекции представлены предметы послевоенного интерьера, моды и быта дореволюционной и советской эпохи. Есть залы, посвященные Самуилу Маршаку и Леониду Утесову, который был женат на воронежской танцовщице Антонине Ревельс. Собрано большое количество уникальных документов и фотографий, детских и елочных игрушек, послевоенных школьных учебников, ученической и пионерской атрибутики и многое другое.

– Владимир Алексеевич собирал экспонаты не одно десятилетие, сейчас ему не под силу все это содержать. Смотреть коллекцию приезжали даже московские музейные специалисты. Это не просто так, такого музея в России нет, это будет большая гордость, – сказала Фаина Зиновьевна.

Фото мэрии Воронежа

Вадим Кстенин поручил Андрею Харитонову рассмотреть вопросы сохранения выставочного центра, определения его юридического статуса и приема экспонатов в муниципальную собственность, а также официального трудоустройства работающих там экскурсоводов.

Глава города также поделился планами администрации по развитию подобных творческих пространств:

– У нас есть помещение – бывшее здание городской телефонной станции возле цирка. Губернатор Воронежской области Александр Гусев уже согласовал идею создания на базе этого здания музейно-выставочного арт-кластера. В ближайшее время разработаем концепцию внешнего вида и внутренних планировок и приступим к разработке рабочей документации реконструкции здания.

Площадь помещения ГТС почти 6 тыс. кв. м. На четырех этажах здания смогут разместиться как постоянные, так и меняющиеся экспозиции – например, выставки частных коллекций.

По словам главы города такие пространства для демонстрации творчества сегодня очень востребованы среди арт-сообщества.

Фото мэрии Воронежа

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В САДУ ПИОНЕРОВ ОТКРОЕТСЯ В АВГУСТЕ

На встрече также обсудили тему установки нового памятного знака на месте бывшего Сада Пионеров. Фаина Зиновьевна рассказала, что в день трагедии – 13 июня 1942 года – мама не пустила ее на детский праздник, и это сохранило девочке жизнь. Впоследствии ветеран написала несколько книг о событиях того рокового дня.

Сейчас Фаина Блинчевская принимает активное участие в установке на месте бывшего парка посвященного детям войны арт-объекта. Изваяние уже отлито и проходит патиновку, планируется, что установлен знак будет уже в августе. Фаина Зиновьевна пригласила на его открытие Вадима Кстенина, подарив ему свою книгу.