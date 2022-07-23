За что купили, за то и продаем: воронежские торговцы поделились историями из жизни

В сфере торговли занято около 14 миллионов человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нельзя представить свою жизнь без магазинов. Практически каждый ходит туда ежедневно. Стоит отметить, в сфере торговли занято около 14 миллионов человек. Поэтому у ее представителей есть свой профессиональный праздник. В нынешнем году он выпал на 23 июля. В честь этого «Комсомольская правда» решила собрать некоторые интересные, смешные и необычные случаи из жизни торговцев.

Екатерина Шевченко (имя изменено по ее просьбе)

Однажды подошла к Екатерине женщина и попросила показать ей платье с вырезами по бокам. Решила, что живем один раз, поэтому хотя бы померить точно надо. После сказала: «Еду в санаторий, но без мужа. Есть ли у вас в магазине что-нибудь сексуальное?». Вроде бы ничего необычного. Не считая того факта, что она пенсионерка. Об этом продавцу сказала сама. Конечно, померить вещи - померила, но купить - не купила. Правда, хвасталась, что приобрела белую кожаную куртку по акции.

Алина Колесникова

История 1. «А такой товар у вас есть?»

В салон очень часто приходила одна семья. При этом каждую неделю она делала много заказов через интернет. Но перед получением оформляла возвраты всех позиций. После кто-нибудь из ее членов мерил еще много вещей, но не покупал. Помимо этого семья ежедневно звонила и спрашивала: «А такой товар у вас есть в наличии?». Работать с такими клиентами было очень тяжело, и связываться с ними никто из продавцов не хотел.

История 2. Сцена из бандитского сериала

Однажды Алине удалось попасть в сцену бандитского сериала. Очень часто в один из крупнейших торговых центров ходит вор по прозвищу Шрам. Он обворовывает дорогие магазины и, скорее всего, перепродает эти вещи. В один из рабочих дней Шрам украл из мужского отдела кожаную куртку за 30 тысяч. Для этого взял с собой напарника, который отвлекал продавцов разными вопросами. Шрам тем временем положил добычу в специальный пакет, блокирующий защиту от кражи, и спокойно вышел. О преступлении Алина и другие продавцы узнали с помощью камер. Но было уже поздно. Хорошо отработанная схема и профессиональность воров сделали свое дело на 100%. Также стоит отметить, Шрама пытаются найти, но пока безуспешно.

Анастасия Поздоровкина

Однажды в магазин продуктов пришла бабушка и попросила взвесить живую рыбу.

- Деточка, мне толстолобика на 3-4 кг. Только ты его подержи за хвостик - пусть водичка стечет. А то у меня пенсия маленькая. За воду платить я не хочу, - сказала бабушка.

Анастасия, «обнявшись с рыбкой», стояла и ждала, пока водичка стечет до последней капельки. А толстолобик живой - не давался, чтобы его за хвост держали. Вырывался.

По словам нашей собеседницы, еще встречаются женщины, которые просят у капусты кочерыжку отрезать, чтобы за нее не платить. А есть бабушки, требующие воздух в пакете спустить перед взвешиванием. Ведь за него никому деньги отдавать тоже не хочется. Также были случаи, когда в магазин приносили очистки из-под овощей со словами: «Нам они не нужны».

Валерия Саитгареева

Две недели назад к нам пришла очень странная женщина. Она долго ходила по магазину, смотрела на вещи, но мерить ничего не брала. В итоге попыталась украсть футболку. Одна из сотрудниц ее поймала. После женщина стала требовать скидку. Возмущалась, что футболки слишком просвечивают и отдать за нее 400 рублей слишком дорого. Скидку, конечно, ей никто не сделал. Так ни с чем она и ушла из магазина.

Через несколько дней странная женщина снова явилась. Конечно, за ней уже стали присматривать тщательнее.

- Мне не нравится, что вы за мной следите, - возмущалась покупательница.

Но в тот момент, когда одна из сотрудниц смотрела за ней, произошла другая ситуация: ещё одна работница, Валерия, столкнулась с похожей покупательницей. Причем аналогичной была не только манера поведения, но и внешность. Теперь сотрудницы магазина гадают, совпадение это или просто две сестры-близняшки.

Елена Ерасова

Однажды в магазин пришла беременная. Елена подобрала ей вещи на 30 тысяч, отнесла на кассу - оставалось только оплатить. Но около кассы молодой женщине стало плохо, и она упала. Продавец быстро подбежала к ней, принесла воды. После Елена потихоньку стала поднимать покупательницу, чтобы отвести на диванчик. В итоге все обошлось, будущая мама стала приходить в себя. Но из-за испуга продавец чуть сама не потеряла сознание. Ведь если бы что-то случилось с покупателем, то это была бы вина магазина.

Дарья Сажина

В магазин очень часто ходила одна девушка, но ничего не покупала. С виду была спокойной, поэтому особого внимания продавцы постоянному посетителю не придавали. Но в один прекрасный день эта девушка пришла и начала бросать сумки с полок на пол. Все сотрудники стояли, смотрели на нее и ничего не понимали. Потом она подняла все сумки и поставила их по-другому. Подошла к продавцам и сказала: «У вас сумки стояли не так. Их нужно было поставить вот так».

- Ну ладно, как скажете, - ответили сотрудники магазина.

Полицию никто вызывать не стал. Ведь преступления никакого не было. Все подумали, что у девушки просто не все в порядке с головой.

Кстати, на наш вопрос: «Что работники торговли думают о покупателях?» - практически все продавцы ответили одинаково:

- Изменений особых в покупателях нет. Люди как люди. Каждый со своими странностями. Наша главная задача - улыбаться и помнить, что покупатель всегда прав. Поэтому тяжела и неказиста жизнь простого продавца.