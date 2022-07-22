ВТБ планирует снизить ставки по розничным кредитам

На смену рекордной доходности по депозитам приходит снижение ставок по кредитам, благодаря чему розничное кредитование вырастет минимум в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием. Рынок привлечения замедлит темп роста, однако объем классических рублевых сбережений за 2022 г. все же может увеличиться на 18%. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В связи со стабилизацией экономической ситуации и снижением темпов инфляции регулятор уменьшил ключевую ставку сразу на 1,5 п.п., вернув ее значение к уровню конца 2021 года. Такое решение ЦБ повлечет за собой корректировку рыночных ставок по сберегательным продуктам, которые будут снижаться пропорционально и к концу года с большой вероятностью зафиксируются на уровне порядка 5,5-6%.

Период повышенных ставок для привлечения средств населения закончился, средняя доходность по краткосрочным депозитам стабилизировалась на уровне 7,6%. Разница между среднесрочными и краткосрочными депозитами уже существенно меньше 1%, в продуктовой линейке отдельных игроков ставки на эти сроки сравнялись. Мы видим, что это стимулирует вкладчиков фиксировать текущие ставки на более длинные периоды, постепенно переходя к долгосрочным моделям сбережения, и в целом оттока средств с депозитов мы не прогнозируем. По итогам 2022 года рынок классических рублевых сбережений вырастет на 18%, однако в связи со снижением ключевой ставки и, соответственно, доходности по депозитам темпы роста рублевых портфелей российских банков во втором полугодии замедлятся.

В сегменте кредитования поэтапное снижение ключевой ставки позволило быстро нарастить активность заемщиков. В июне банк ВТБ (ПАО) зафиксировал увеличение спроса на розничные кредиты в 1,5 раза, причем тенденция стала характерной для всего банковского сектора. Предварительные результаты июля говорят об укреплении этого тренда.

После сегодняшнего решения регулятора ВТБ планирует снизить ставки по всей линейке кредитных продуктов, в том числе – жилищным кредитам. Итоговые параметры снижения мы определим в ближайшее время с учетом риторики регулятора и действий других игроков.

При этом ситуация в разных сегментах кредитного бизнеса остается неоднородной. В ипотеке мы ожидаем более активного роста, в первую очередь – за счет «оживления» рынка вторичного жилья, которому особенно сложно развиваться при ставках выше 10%. Надеемся, что рынок и в этом сегменте скоро вернется к однозначной ставке, и к концу года мы увидим восстановление доли «вторички» в продажах до 50%. Одновременно доля госпрограмм скорректируется до более привычных 40%, оставшаяся часть будет приходиться на рефинансирование. За счет роста спроса на готовое жилье, стоимость которого традиционно ниже, мы прогнозируем и снижение размера среднего чека по кредитам. Ожидаем его корректировки у наших клиентов примерно на 15%, с 5,5 млн в июне до 4,7 млн руб. к концу года.

В сегменте автокредитования ситуация пока остается более сложной. Рынку автопрома требуется наладить новые логистические цепочки поставок и активно поддерживать отечественных производителей. Позитивной новостью после снижения ключевой ставки станет корректировка ценовых параметров участниками новой госпрограммы. Это позволит рынку постараться «дотянуться» до уровня прошлого года, но не раньше, чем в декабре.

Динамика спроса на беззалоговые кредиты пока ниже, но и здесь мы рассчитываем на восстановление рынка в связи с сезонностью и новой корректировкой ставок. Традиционно спрос на кредиты наличными растет вслед за ипотекой, так как покупая недвижимость, клиенты берут средства на ремонт, обустройство квартиры или дома. Это может привести и к увеличению размера среднего чека, тем более, что многие клиенты сегодня реализуют отложенный спрос, используя рекордные доходы по депозитам, полученные весной этого года.

Конечно, темпов кредитных продаж на уровне 2021 г. ждать в этом году не стоит. По нашим прогнозам, рынок покажет результаты, превышающие выдачи лишь 2020 г. Однако сегодняшнее решение регулятора однозначно откроет «окно возможностей» для российских заемщиков. Ставки по кредитам возвращаются на докризисный уровень, что наряду с оживлением деловой активности осенью позволит рассчитывать на рост продаж розничных кредитов минимум в 1,5 раза во втором полугодии.