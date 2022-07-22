Липецкая поликлиника горбольницы №3 будет капитально отремонтирована

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Капитальный ремонт начался в поликлинике Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол». Работы проведут на первом и цокольном этажах в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области».

Контракт заключён на сумму два миллиона рублей. Как сообщает региональное управление здравоохранения, на эти средства реконструируют кабинеты офтальмолога, терапевта, травматолога с перевязочной и гипсовой комнатой, кабинеты для забора анализов. В перечень работ входит замена напольного покрытия и дверей, устройство перегородок, замена канализационных труб, обновление электросетей и ряд других работ.

Поликлиника горбольницы «Свободный сокол» обслуживает 34 тысячи человек. На базе медучреждения работают центр амбулаторной онкологической помощи, кабинет компьютерной томографии, дневной стационар.

«Материальная база медучреждений региона улучшается. Регулярно выделяются средства на ремонт поликлиник и больниц, закупается оборудование. Мы делаем всё необходимое, чтобы медицинская помощь жителям Липецкой области оказывалась своевременно и качественно», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.