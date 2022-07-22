Губернатор Воронежской области: «На новые комплексы ТКО большую часть денег выделит федеральный инвестор»

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

В четверг, 21 июля, губернатор Воронежской области Александр Гусев в Москве встретился с гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Буцаевым. Они обсудили создание в нашем регионе современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). О результатах встречи губернатор рассказал в своем телеграм-канале.

Александр Гусев сообщил, что РЭО сможет предоставить финансирование большей части суммы для строительства новых мусорных полигонов - до 95% от суммы инвестиций. Деньги выделят в виде льготного займа на срок 12 лет под ставку всего 5-6% годовых. Общий требуемый объем инвестиций — около 8 миллиардов рублей.

- Благодарен Денису Петровичу за готовность оказать нам результативную поддержку. РЭО и Воронежская область уже подписали дорожную карту. Также создана рабочая группа с участием представителей РЭО, правительства Воронежской области и потенциальных инвесторов, - сообщил Александр Гусев

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Ежегодно в Воронежской области образуется почти миллион тонн ТКО. Нужно наращивать их обработку и создавать для этого новые объекты. Чтобы достичь показателей, установленных федеральными властями, нужны комплексы по обработке ТКО мощностью 460 тысяч тонн в год и объекты по утилизации ТКО мощностью почти 400 тысяч тонн в год. Помощь федерального инвестора будет способствовать быстрому решению этих масштабных задач.