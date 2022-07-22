Последние новости Воронежа на 22 июля 2022 года: развращение школьников, издевательства над собакой и прекращение ливней

Спасатели продлили штормовое предупреждение из-за гроз и дождя до 22 июля. Но с 24-го числа синоптики обещают вновь тепло. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже учитель физкультуры попал под уголовное дело за развратную переписку с учениками. Преподаватель вступал в неподобающий контакт с ребятами шестых и восьмых классов в 2018 и 2019 годах. В апреле 2-22-го мужчина уволился по собственному желанию. Сейчас в обстоятельствах развращения учеников разбираются сотрудники регионального управления Следственного комитета. Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

В Борисоглебске открыли памятник старшему лейтенанту Владимиру Фетисову. Он погиб при выполнении боевого задания во время специальной военной операции на Украине. Военного посмертно наградили орденом Мужества. Мемориальный знак установили на территории авиационного факультета Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Серова. Там лейтенант проходил подготовку перед боевыми полетами.

Прокуратура и полиция заинтересовались случаем издевательств хозяина над собственной собакой. Инцидент произошел в воронежской многоэтажке на набережной Максима Горького, 49б. Видеодоказательства опубликовали местные жители в соцсетях. На кадрах, снятых в лифте и на улице, видно, как мужчина мучает собаку, пинает, затягивает поводок на шее, а также матерится в ответ на замечания окружающих и натравливает свое животное на питомцев соседей. Теперь во всех обстоятельствах будут разбираться правоохранители.

Грозы и дожди уйдут из столицы Воронежа к концу выходных. Дневная температура вновь приблизится к 30 градусам. Как рассказали синоптики, в субботу, 23 июля, еще будет идти небольшой дождь, а столбик термометра в лучшем случае достигнет отметки +25. В воскресенье ожидаются лишь облака и +27 градусов днем. В понедельник также без осадков и +28.