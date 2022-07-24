Воронежский «Факел» проиграл в гостях грозненскому «Ахмату»

"Факел" потерпел поражение, но играл с "Ахматом" на равных. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Матч в Грозном «Факел» начал в том же ключе, что и в Краснодаре: не боялся идти вперед, порой разыгрывая очень симпатичные комбинации. По-хозяйски чувствовали и себя приехавшие в столицу Чечни воронежские болельщики. Их «заряды» порой были слышны сильнее, чем поддержка своей команды грозненскими болельщиками.

До поры, до времени обе команды угроз у ворот друг друга не создавали. Пока на 27 минуте в отличную контратаку не убежал прямо с центра поля Хызыр Аппаев. Удивительно, но он остался наедине всего с одним защитником, а справа бежал Максим Максимов. Хызыр жадничать не стал, классно внешней стороной вырезал мяч. И лучший бомбардир ФНЛ прошлого сезона открыл счет своим голам в Премьер-лиге. Сделать это Максимову было не сложно, бил он уже практически в пустые ворота – 0:1. А вскоре Аппаев бил после еще одной классной передачи головой, но вратарь «Ахмата» Шелия был на высоте.

И дальше оборона «Факела» играла собранно. Но хозяева поля показали, чем Премьер-лига отличается от ФНЛ. На правом фланге не накрыли в свое время игравшего за «Факел» Александра Трошечкина. Он здорово навесил, и Владимир Ильин ударил головой прямо в «девятку» - Городовой был бессилен. Вскоре наш вратарь после подачи с того же правого фланга отбил удар в упор Евгения Харина, а Трошечкин на добивании был неточен.

Во втором тайме сразу после перерыва навес слева замкнул Максим Максимов – чуть выше. Был у «Факела» и еще один хороший момент. Ильнур Альшин здорово приложился из-за штрафной, но Георгий Шелия одной рукой вытащил мяч. Как реализовывать моменты, показал лучший бомбардир Премьер-лиги прошлого сезона Гамид Агаларов. Он воспользовался пасом Богосаваца с фланга и неуклюжими действиями Сергея Божина. Гамид ударил несильно, но точно – 2:1. После этого счет больше не менялся.

После второго тура «Факел» с одним набранным очком занимает 12 место. Впереди у нашей команды матч в Воронеже со столичным «Динамо» 30 июля. Игра начнется в 15.00.