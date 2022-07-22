Спортивные выходные в Воронежской области: гонки на драконах, пляжное самбо и соревнования лучших всадников

Гонки на драконах - захватывающее зрелище. Фото со страницы Федерации гребли на байдарках и каноэ России ВКонтакте. Фото: другой источник.

Жителей Воронежской области, интересующихся спортом, на ближайших выходных ждет богатый выбор соревнований, на которые можно сходить или съездить.

В Воронеже 23 июля в парке «Алые паруса» пройдет второй этап чемпионата Воронежской области по пляжному баскетболу 3х3. Любители уличных баталий с оранжевым мячом могут полюбоваться на игру лучших команд региона ориентировочно с 16.00. Решающие игры, предположительно, начнутся с 20.00. Посетители «Алых парусов», равнодушные к баскетболу – могут поменять свое мнение. Не зря же мини-формат этой игры, дебютировав на Олимпиаде, показывал отличные цифры по телепросмотрам.

23 июля в "Алых парусах" будут соревноваться лучшие воронежские мастера баскетбола 3x3. Фото:Баскетбол 3x3 Воронеж ВКонтакте Фото: другой источник.

Также 23 июля на воронежском водохранилище пройдут зрелищные гонки на лодках-«драконах». На гребной базе «Буревестник» (Димитрова, 2В) состоится чемпионат области. Ожидается участие 11 команд и 250 спортсменов. Будет девять заездов, в том числе – мужской, женский и микс. Посмотреть на гонки можно будет, начиная с 9.00.

Интересные спортивные события пройдут и в районах, расположенных недалеко от Воронежа. В Семилукском 23 июля состоится чемпионат области по пляжному самбо. Соревнования пройдут на территории семейного отдыха «Мадагаскар». Расположена она в совхозе Раздолье по адресу: Стародорожная, 15В. В турнире будут участвовать 50 мастеров этого вида единоборств. Соревнования начнутся в 9.00.

23 июля в совхозе Разолье Семилукского района можно будет увидеть необычные поединки по самбо. Фото sambo-vrn.ru Фото: другой источник.

Интересные турниры пройдут в Рамонском районе. В конно-спортивном клубе «Яменская усадьба», расположенном в урочище «Подгоренская дача» Подгоренского лесничества, 23 и 24 июля состоятся соревнования по конкуру (преодоление дистанции с барьерами). Они стартуют с 10.00, а с 13.00 всадники будут выяснять, кто круче, в рамках чемпионата Воронежской области.

Лучшие мастера конкура Воронежской области соберутся в "Яменской усадьбе". Фото: Яменская усадьба ВКонтакте. Фото: другой источник.

А в Рамони в лесу на Платовском кордоне (квартал 88) 24 июля будут состязаться лучшие в Воронежской области «специалисты» по спортивному ориентированию. Запланированы и юношеские, и взрослые соревнования. Участвовать в них будут около сотни спортсменов.

В спортивном ориентировании главное не только быстрота, но и мышление. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В Бутурлиновке 23 и 24 июля пройдут заключительные старты чемпионата России по лыжероллерам. Соревнования, напомним, проходят в парке «Лес Победы» (улица Промышленная, 1). Начиная с 10.00, спортсмены будут определять лучших в эстафетах и в масс-стартах. Напомним, пока у воронежцев на этом чемпионате в активе одна бронза. Ее завоевала спортсменка из Борисоглебска Дарья Рогозина.