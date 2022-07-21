Нововоронежская АЭС: российские атомщики поделились опытом в области регулирования безопасности со специалистами надзорного органа из Бангладеш

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Инспекторы BAERA приняли участие в обучающем курсе, который для них провели специалисты Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (ДМТУ).

Российские эксперты поделились с иностранными коллегами опытом по выполнению контрольно-надзорных мероприятий на различных этапах жизненного цикла АЭС, разъяснив важнейшую роль регулирующего органа во всех процессах.

«Правительство отправило нас для усовершенствования работы нашей надзорной структуры, и мы очень рады иметь такой опыт сотрудничества с российской стороной. Сильный регулирующий орган является важным элементом безопасности АЭС. Объем работы, который нам предстоит выполнить, невозможен без помощи российских коллег. Мы можем сопоставить и сравнить процессы, которые происходят сейчас здесь с теми процессами, которые будут у нас», – пояснил представитель Органа регулирования безопасности атомной энергии Бангладеш Дипан Шикдар.

Делегация Бангладеш побывала на блочном пункте управления и в машзале энергоблока №6 Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+». Именно два таких энергоблока сооружаются сейчас Гскорпорацией «Росатом» в Бангладеш на АЭС «Руппур».

«Мы являемся новичками в области использования атомной энергии, нам было очень интересно посетить энергоблоки Нововоронежской АЭС. Здесь хорошо поставлена работа, все, кто с нами сотрудничал во время визита, проявили себя с наилучшей стороны», – сказал Дипан Шикдар.

Справка. АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС в Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это проект поколения «3+», который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.