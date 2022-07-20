Воронежские клиенты Tele2 выбирают бонусы от кафе и ресторанов

Самыми востребованными у воронежцев стали офферы на пиццу, а также бонусы за покупки в крупных торговых сетях.

Tele2 в рамках программы «Больше» работает с десятками партнеров по всей стране. Клиентам оператора доступны выгодные предложения в различных сферах жизни – еда, здоровье, спорт, страхование, инвестиции, обучение, путешествия. Наиболее популярными у участников программы лояльности стали офферы на покупку кофе и пиццы.

Воронежские клиенты Tele2 активно пользуются выгодными предложениями от пиццерии «День пиццы» – любая пицца за полцены при оформлении заказа на кассе ресторана или пицца «Пепперони Фреш» 35 см в подарок при заказе большой пиццы на доставку или с собой.

Этим летом воронежцам стал доступен новый оффер от MYBOX: бесплатные роллы «Филадельфия с лососем и крабом» при заказе от 800 рублей. Также сеть хинкальных «Старик Хинкалыч» дарит аджарский хачапури при заказе от 900 рублей.

Кроме того, для абонентов, которые любят загородный отдых, действует интересное предложение от усадьбы «Скорняково-Архангельское» – скидка 15% на проживание в усадьбе или гостевых домах «Мальвы».

Пользователи программы «Больше» также могут экономить, совершая ежедневные покупки в популярных торговых сетях. Например, получить скидку 10% на онлайн-заказ в «Европа маркет» и кешбэк на телефон в магазинах METRO Cash & Carry (8%), интернет-магазине «АШАН» (4%), на площадках Яндекс.Маркет (до 2,1%) и AliExpress (1,6%). Клиентам также начислят 400 рублей за первую покупку в приложении и на сайте СберМегаМаркет.

Чтобы воспользоваться офферами, необходимо зайти в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении Tele2, активировать бонус, получить SMS с промокодом и применить скидку при оплате заказа.

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