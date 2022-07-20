Фудтрак с растительными хайбургерами собрал более тысячи воронежцев

Фото: ЭФКО

В городском центральном парке «Динамо» у яркого фудтрака с «Едой Будущего» в выходные собралась огромная очередь. Несмотря на непогоду в субботу, за два дня растительные хайбургеры попробовали более тысячи воронежцев. Корреспондент «КП» тоже оценил их вкус и узнал мнение горожан о растительных альтернативах.

Организаторами Хайбургертура является белгородская компания «ЭФКО». Это известная акция в поддержку растительного питания. Первый такой тур прошел в конце 2021 года и охватил пять российских городов.

Фото: ЭФКО

Тогда Воронеж не был в числе участников, но в этот раз – стал первым городом Хайбургертура.

Всех желающих угощали бургерами с растительной котлетой, йогуртами и бананово-клубничным смузи на растительном молоке.

– Я из Алексеевки, решила поддержать родной бренд. Бургеры очень сочные, вкусные! Будто с настоящей котлетой, даже есть привкус гриля, – поделилась своими впечатлениями гостья тура Валерия. – До этого я пробовала только йогурты, молоко Hi!, очень люблю эту продукцию, хотя я не вегатерианка. Считаю, что важно проводить такие мероприятия, чтобы люди знакомились с достойными растительными альтернативами и включали их в свой рацион.

– Я вегетерианка, а мой парень меня поддерживает. Мы часто едим продукцию Hi! Любим наггетсы, растительное молоко. В этих продуктах много растительного полезного белка, витамина B12, так что в свой рацион я достаточно часто включаю их, – рассказала студентка ВГУ Виктория.

Фото: ЭФКО

Тиктокер Виктория тоже не смогла устоять перед растительными бургерами.

– Я не ем бургеры 17 лет, но с растительным мясом я с удовольствием попробовала. Могу сказать одно – это очень вкусно! Сочная и нежная котлета, невероятно! Отличная замена мясу.

Организаторы говорят, что, за необычным сочетанием – «растительное мясо» – кроется технология, похожая на приготовление домашних котлет. Только вместо продуктов животного происхождения – смесь трёх видов растительного белка: соевого, горохового и рисового – и трех видов масел: подсолнечного, рапсового и кокосового.

В этом году Хайбургертур сделает остановку ещё в двух российских городах на юге России. Зелёное путешествие продлится до середины августа.