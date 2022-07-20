Губернатор Александр Гусев: «Строительная готовность хирургического корпуса Воронежского онкодиспансера -63%»

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале рассказал о ходе строительства нового хирургического корпуса Воронежского онкодиспансера.

Новое медучреждение площадью 35 тысяч квадратных метров возводится в квартале, ограниченном улицами Сакко и Ванцетти, Вайцеховского, Каляева и Достоевского. Строительство началось в 2020 году.

Здание рассчитано на 340 коек, проект получился очень масштабным: десятиэтажный хирургический корпус на 14 операционных залов, четырехуровневая подземная автостоянка, котельная 8 МВт, дизельная электростанция, сети инженерно-технического обеспечения и иные сооружения. Помимо стационарного блока, в корпусе разместят клинико-диагностический комплекс, лабораторную службу, аптеку, централизованное стерилизационное отделение и учебные помещения.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Глава региона сообщил, что строительная готовность здания – 63%. Уже провели монолитные работы по устройству каркаса, завершили кирпичную кладку стен и перегородок, их оштукатурили. Также сделали остекление окон и почти закончили фасадные работы.

Строители уложили плитку на стены и полы, почти закончили шпаклевку стен. Сейчас они занимаются укладкой полов из керамогранита, монтажом потолков, устройством теплого перехода между корпусами, установкой межкомнатных дверей. Также работают над обустройством сетей канализации и электроснабжения. И уже приступили к благоустройству.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Александр Гусев напомнил об острой необходимости нового хирургического корпуса онкодиспансера. Каждый год онкологи регистрируют по 10 тысяч воронежцев со злокачественными новообразованиями. Очевидно, что открытие такого корпуса повысит эффективность лечения пациентов со злокачественными новообразованиями.