Последние новости Воронежа на 20 июля 2022 года: смягчение приговора вице-мэру и продажа билетов на матч «Факела»

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Осужденному на восемь лет за коррупцию бывшему вице-мэру Воронежа Алексею Антиликаторову смягчили приговор. В марте 2022 года его признали виновным во взятке в 1,5 млн рублей и отправили в колонию строгого режима. Защита вице-мэра посчитала приговор слишком суровым и обжаловала его. 19 июля областной суд удовлетворил апелляционную жалобу. Чиновнику уменьшили срок на два года – до 6 лет.

26 июля стартует продажа билетов на первый домашний матч «Факела». Их можно будет купить через интернет на платформе kassir.ru. А с 28 июля они станут доступны в кассах Центрального стадиона профсоюзов, а также в торговом центре «Галерея Чижова». В пресс-службе «Факела» сообщили, что пока болельщики купили 9 300 абонементов. Официальная же вместимость стадиона 32 750 человек. Также в клубе предупреждают, что нельзя покупать билеты у спекулянтов. Если свяжетесь с ними, рискуете не только переплатить, но и вообще не попасть на матч (билеты могут оказаться подделкой). 30 июля наш клуб сразится с московским «Динамо», бронзовым призером прошлого сезона. Матч начнется в 15.00. Это будет первая домашняя игра «Факела» в элите российского футбола после 21-летнего перерыва.

До суда дошло уголовное дело заместителя декана по учебной работе Воронежского аграрного университета Вячеслава Гладнева. Его обвиняют в получении взяток от четырех студентов на общую сумму 170 тысяч рублей. Преподавателю грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Воронежа. Ранее суд ужесточил приговор другому сотруднику аграрного университета. За 13 взяток от студентов на полмиллиона рублей Виталий Лубков отсидит в колонии четыре года. А вот исполняющий обязанности ректора ВГАУ Алексей Попов за присвоение необоснованно начисленных премий подчиненным на сумму более восьмисот тысяч рублей получил условный срок.

В Воронеже уничтожили граффити с изображением Ивана Бунина. Собственник здания избавился от рисунка при ремонте фасада. Портрет нобелевского лауреата в виде почтовой марки на стену дома на улице Коммунаров нанесли в сентябре 2014 года. Изображение выполнил пермский художник Виктор Ершов в рамках проекта «Исторические Re:марки». Со временем штукатурка на здании обветшала и портрет начал осыпаться. Вероятно, в связи с этим хозяин дома и решил провести ремонт.