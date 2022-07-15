Спорт, танцы и кино: чем могут заняться в Воронеже люди с инвалидностью

Некоторые организации проводят инклюзивные занятия по танцам и йоге Фото: Ирина Мохонова

Как живут люди с инвалидностью и чем занимаются, вдохновляются? «Комсомолка» предлагает список инклюзивных организаций в Воронеже, где люди с ограниченными возможностями могут проявить себя творчески или найти единомышленников, а также получить помощь.

«Все по-другому»

Здесь проходит множество бесплатных мероприятий для социализации и адаптации людей с инвалидностью. Суть организации в том, чтобы дарить любовь, заботу, помощь и внимание. Проводятся инклюзивные занятия танцами и йогой, совместные походы в кинотеатр «Спартак», теплые вечера в Никитинской библиотеке и многое другое. Активные участники с инвалидностью выезжают на организованные байдарочные сплавы, экскурсии, пикники. Вы также можете поделиться своей историей, найти единомышленников и просто друзей.

Кроме того, организация помогает старикам, бездомным и мамам, чьи дети имеют ограниченные возможности. Чтобы мероприятия стали доступными для маломобильных граждан, привлекают волонтеров. Они дарят поддержу и внимание: привозят продукты, помогают по дому или просто общаются, сопровождают на мероприятия, помогают с транспортом благодаря автодобровольцам.

Сейчас «Все по-другому» участвуют в оздоровительном летнем проекте «Зарядка». Он уже вышел на региональный уровень: к Воронежу подключились Россошь и Павловск. Это занятия на природе, в городских парках и скверах. Их проводят опытные инструкторы по фитнесу, йоге и танцам. В программу включены доступные тренировки для маломобильных граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых.

Проект реализуется при поддержке АНО «Образ будущего». Он объединяет людей разных возрастов, национальностей и физических возможностей на танцевальном флешмобе в парке «Орленок» по средам в 14.00. Занятия зарядкой проходят в парках «Олимпик» и «Дельфин», иногда в парке «Победы» (ТРК Арена), «Алых парусах» и центральном парке (бывший «Динамо»). Там построены специальные крытые спортивные площадки с пандусами.

В этом сообществе люди могут выбрать себе занятие по душе, активно провести время, обрести друзей, найти поддержку или стать опорой для других. Родители детей с инвалидностью также встречают здесь единомышленников.

Кроме Воронежа, к «Зарядке» подключились Россошь и Павловск Фото: Валерия Никольская

Чтобы стать его участником или волонтером, достаточно обратиться в сообщения группы «ВКонтакте» «Все по-другому». Либо по телефону +79507775591 к Анне Коломенской.

Если вы хотите выступить в роли тренера, в группе ВК «Зарядка» можете заполнить анкету и подарить людям добро.

Solo Dance Studio

Инклюзивный танец - это совместное творчество людей с инвалидностью и без, которое соединяет искусство, реабилитацию и волонтерство. В студии «Соло дэнс» могут заниматься малыши от двух лет и взрослые. Художественный руководитель коллектива инклюзивного танца - Никита Соловьев, тренер команды Воронежской области по спортивным танцам на колясках.

Для детей танец - способ самовыражения и единения. Он вызывает у них яркие эмоции и поддерживает необходимую физическую подготовку. «Когда ребенок или подросток осознает себя частью инклюзивного сообщества, он чувствует включенность в созидательный процесс», - уверен Николай Соловьев.

Ребята из его студии участвуют в региональных и российских конкурсах и фестивалях, например в Inclusivedance, побеждают и продолжают получать удовольствие от танцев.

Solo Dance Studio развивает инклюзивный танец в двух направлениях.

1. «Танцы на колясках» - паралимпийский вид спорта. Спортивная команда студии - член Межрегиональной федерации танцоров-колясочников. Ребята выступают на всероссийских и международных соревнованиях по спортивным бальным танцам.

2. Инновационное направление в современной хореографии. Ребятам с поражением опорно-двигательного аппарата или синдромом Дауна по плечу любые стили: брейк-данс, вальс, латина и многие другие.

Подробнее о занятиях вы можете узнать на сайте организации. Или по адресам: ул. Кольцовская, 82; ул. Донбасская, 2. Тел. 2-575-579.

Инклюзивный блог «Город возможностей»

В апреле 2022 года в Воронеже стартовал проект «Ты можешь всё!» - первая межрегиональная инициатива «Формулы хороших дел». Здесь проходят мотивационные встречи для инклюзивных сообществ. Создан блог «Город возможностей». Его цель - поддержать активных и талантливых людей с инвалидностью.

Каков образ актуального блогера с ограничениями по здоровью в современных реалиях? Могут ли помочь друг другу в развитии команды инклюзивных проектов разных городов нашей страны? На такие вопросы дает ответ этот блог. Раз в неделю в 18.00 по московскому времени проходят прямые эфиры.

Цель проекта - поддержать активных и талантливых людей с инвалидностью. Фото: Данил Демьянов

Главными спикерами стала команда «Смотрители без_конечности»: Алексей Транцев, директор по развитию межрегионального Инклюзивного ресурсного центра; Ольга Лифанова, тренер инклюзивных программ и проектов, спикер федеральных и региональных социальных форумов; Дарья Сулоева, специалист по контенту в социальных сетях с 15-летним стажем.

Проект направлен на изучение и развитие социальных сетей в условиях новой реальности. Если вы включитесь только сейчас - ничего страшного: в группе «ВКонтакте» сохранены все записи занятий и публикации.

Для регистрации переходите на сайт.

Благотворительный фонд «Путь к мечте»

С 2018 года БФ «Путь к мечте» предоставляет программу реабилитации для детей с ДЦП и РАС. Ребятам помогают освоить новые навыки благодаря спорту. Занятия на свежем воздухе укрепляют организм и вызывают много положительных эмоций. В команде фонда - опытные тренеры по адаптивным горным лыжам и роликам, неврологи, реабилитологи и волонтеры.

Воронежские спортсмены - как дети, так и взрослые - участвуют в региональных и российских олимпиадах и соревнованиях.

Присоединиться может любой человек с особенными возможностями здоровья. Программы реабилитации специально созданы для людей с:

- детским церебральным параличом;

- расстройствами аутического спектра;

- синдромом Дауна;

- нарушениями зрения и слуха;

- генетическими и аутоиммунными заболеваниями.

Подробную информацию можно узнать на сайте или по адресу: г. Воронеж, ул. Димитрова, 112, оф. 309, тел. +7 920-437-00-01