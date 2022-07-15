Выходные в Воронеже: Дивномузыка, белорусские блюда, частушечный марафон

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЧАСТУШЕЧНЫЙ МАРАФОН

16 июля в Воронежской области пройдет частушечный марафон «Распотешная матаня», приуроченный к Единому дню фольклора.

Во всех муниципальных районах области и в Воронеже будут исполнять частушки под наигрыши на гармонях и балалайках. В марафоне примут участие профессионалы и любители частушек, ансамбли и солисты всех возрастов.

В парках, скверах, на открытых площадках в этот день зазвучат частушки «Барыня», «Матаня», «Страдания», «Семеновна» и другие.

Марафон войдет в программу Года культурного наследия народов России, объявленного в 2022-м президентом.

Начало в Зеленом театре в 10.00. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

16 июля в Воронеже пройдет День белорусской национальной культуры. Посетить его можно в Центральном парке.

В 17.00 перед Зеленым театром откроются тематические интерактивные площадки, на которых воронежцы познакомятся с национальными традициями белорусской культуры, увидят работы мастеров декоративно-прикладного искусства, посетят ремесленные мастер-классы, примут участие в игровых и обрядовых программах, посетят дегустацию национальных белорусских блюд.

В 18.00 в Зеленом театре начнется концерт «Две сестры - Беларусь и Россия» в рамках проекта Дни национальной культуры в Воронеже. Он станет главным событием фестиваля «Дивномузыка».

Свое мастерство зрителям представят Воронежский русский народный хор имени Массалитинова и старейший профессиональный хореографический коллектив Республики Беларусь- ансамбль танца Беларуси.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УИК-ЭНД

16 и 17 июля в центральном атриуме ТРК «Арена» пройдет театральный уик-энд. Два дня будут показывать спектакли для детей. В каждый из дней ребята увидят по три представления.

Хедлайнером уик-энда станет Андрей Климак - один из актеров популярного «Снежного шоу» Славы Полунина. Он представит свои авторские спектакли, созданные в рамках театрального проекта «За углом».

Также актеры из Санкт-Петербурга представят проект «Ван Гог и Авабука». Воронежский фокусник Иван Александров готовит иллюзионное шоу «Чудеса вокруг нас».

В программе фестиваля примет участие и воронежский образовательно-театральный проект «Шекспирия»: педагоги проведут мастер-класс по актерскому мастерству и английскому языку.

А в парке у "Арены" покажут «Лисапед Шоу» - цирковое интерактивное представление на велосипедах, созданных вручную по оригинальным эскизам.

Спектакли рассчитаны на детскую аудиторию 3+. Начало в 14.00. Вход свободный.

ТЕАТР В КИНО

16 июля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" в рамках проекта "Театр в кино" покажут спектакль «Человек из ресторана» Московского театра «Сатирикон». Постановка по русской классике – ранней повести Ивана Шмелева. Она принесла автору огромное признание в России начала ХХ века. В голодном революционном Крыму Шмелев зашел в маленький ресторан в отчаянной надежде где-либо купить хлеб. Хозяин заведения случайно услышал фамилию посетителя и удивленно поинтересовался, не он ли автор книжки про жизнь официанта. Услышав утвердительный ответ, хозяин воскликнул: «Для вас хлеб есть!». Авторы спектакля верят, что спустя 100 лет стойкая популярность вновь вернется к истории на «немодную» тему – что значит в России быть честным человеком. В главной роли – Константин Райкин.

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А 17 июля в 18.00 пройдет трансляция из шекспировского театра «Глобус» (Лондон). Покажут спектакль «Ричард II» по пьесе Шекспира, целиком написанной стихами. Она поражает красотой и ритмичностью текста и тонкостью психологических коллизий. Красивейший из королей», как называли Ричарда II в хрониках современников, живущий в мире собственных представлений о божественной природе королевской власти, сталкивается с реальностью, и через падение и боль познает человечность. Размышления о природе власти и ответственности, которую она накладывает. Шекспир не писал стопроцентных трагедий, в каждой его пьесе есть место смеху: средневековая жестокость соседствует с иронией – не зря на роль Ричарда взят Чарльз Эдвардс, известный, в первую очередь, своими комедийными ролями.

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ZOOМАРШРУТ

В Воронежском океанариуме стартовала новая познавательно-развлекательная программа ZOOмаршрут. Каждый день здесь открывают новый экскурсионный маршрут по зонам лесов и степей, джунглей и пустынь, морей и океанов. Посетители смогут отдохнуть от городской суеты, полюбоваться красотой подводного мира, познакомиться с обитателями разных континентов, понаблюдать за их поведением, привычками, кормлением, побывать на шоу с их участием. Сотрудники океанариума приготовили встречу с редкими видами – пингвинами Гумбольдта, северными морскими котиками, эндемиками Мадагаскара – хвостатыми лемурами, хитрыми приматами, солнечным семейством сурикатов, грозными акулами, крокодилом и пираньями с берегов Амазонки, ленивцем из Южной Америки и удивительными рыбами тропических морей.

В пятницу в 17.00 маршрут "Подводный мир" (песчаная тигровая акула, акула-нянька, белоперые и черноперые акулы, групер, зеленая морская черепаха, скаты, мурены, крылатки, кораллы).

В субботу в 11.00 "Путешествуя по России" (выдра, еноты, осетровые, белый амур).

В воскресенье в 12.00 "Обезьяны планеты" (черные хохлатые мангабеи, яванские макаки, белоносые чернощекие мартышки), а в 16.00 "Пиратская кругосветка" - обзорная экскурсия для всей семьи.

Посещение любых мероприятий в рамках программы «ZOOмаршрут» не требует дополнительной оплаты (входит в стоимость входного билета в Воронежский океанариум).

афиша

УИК-ЭНД ВО ДВОРЦЕ

В дворцовом комплексе Ольденбургских 16 июля состоится концерт «Музыка в стиле ретро». В программе прозвучат популярные мелодии Гершвина, Миллера, Дунаевского, Абрэу, Видофта, Петрова, а также музыка из зарубежных и советских кинофильмов 50-80-х годов. Играют Олеся Васечко (саксофон), Евгения Уварова (фортепиано). Концерт пройдет на веранде дворца, начало в 14.00. 6+

А 17 июля во дворце Ольденбургских пройдет творческое занятие для детей «Создай свою куклу» в 14.00. На занятии ребята познакомятся с модой конца XIX века, смогут создать куклу из бумаги на шарнирах по старинным шаблонам и подобрать для нее наряд. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

УИК-ЭНД В ПАРКЕ "ОРЛЕНОК"

В парке «Орленок» продолжается «Культурное Лето». Каждый уик-энд - с пятницы до воскресенья – воронежцев ждут в зеленой зоне концерты, выставки и мастер-классы.

В частности, по пятницам с 17.00 до 19.00 проходят концерты творческих коллективов.

По субботам и воскресеньям с 14.00 до 20.00 - выставки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

Также по выходным с 15.00 до 16.00 воронежские умельцы проводят мастер-классы по различным направлениям: рисование, аппликация, резьба по дереву, флористика и многим другим.

Вход на все мероприятия свободный. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ И ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЯХ

Музей-заповедник «Костенки» 16 июля в 11.00 приглашает на мастер-класс «Путешествие в эпоху Петра I», 6+.

А в музее-заповеднике «Дивногорье» в 14.30 пройдет мультимедийная экскурсия в Большие Дивы, 12+.

Музей-усадьба Веневитинова 17 июля приглашает на тематическую экскурсию «Мир дворянской усадьбы: сады и парки» в 11.00 и 16.00. 12+

В доме-музее Дурова» можно посмотреть выставку «Музей в цирке – цирк в музее». Представлены предметы из собрания краеведческого музея и частной коллекции артиста цирка Андрея Сильчева. В витринах музея можно увидеть цирковые костюмы, музыкальные инструменты, афиши, фотографии, журналы и буклеты цирковой тематики. 6+

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА. БАЛЫ И САДЫ

Во дворце Ольденбургских можно посмотреть сразу три выставки, посвященные 350-летию Петра I.

Музей-заповедник «Царское Село» привез передвижной проект "Петр I. Начало янтарного пути" - он посвящен одному из интереснейших эпизодов петровской эпохи и российской истории в целом - появлению в нашей стране Янтарной комнаты. На выставке представлены фрагменты отделки Янтарной комнаты, предметы из янтаря, воссозданные по историческим образцам специалистами Царскосельской янтарной мастерской. Посетители увидят виртуальную версию Янтарной комнаты, созданную музеем-заповедником «Царское Село» - точную интерактивную модель легендарного интерьера Екатерининского дворца. Посмотреть можно по 31 июля в «Доме с ризалитами». 6+

А музей-заповедник «Петергоф» покзывает экспозицию, посвященную петровским ассамблеям. Передвижная стендовая выставка "Не для только забавы" рассказывает о дворянских балах с помощью мультимедийных технологий. Интерактивный проект рассказывает о появлении самой идеи петровских ассамблей, сподвижниках первого российского императора, и значении, которое имели новые культурные веяния для просвещенного общества молодой империи. Выставка строится на историко-культурных исследованиях петровского времени, записках и воспоминаниях современников, документальных свидетельствах. В основе визуального ряда - мемориальные вещи Петра Великого и тематические предметы из фондов «Петергофа». 6+

Еще одну выставку совместно с Петергофом дворец Ольденбургских открвыл в верхнем парке. Проект о садах Петра Великого. Выставка приглашает на прогулку с погружением по любимым садам великого императора. Гости парка смогут взглянуть на петровскую эпоху и столь любимые государем садовые затеи сквозь призму восприятия русских стихотворцев XVIII - XIX веков и современных поэтов, узнать о том, какие из Европейских парков отличал сам император, услышать описание садовых затей северной столицы, оставленное современником Петра Великого. Посетить выставку можно по 1 сентября, вход свободный. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ

16 июля в художественном музее имени Крамского откроется выставка «Многоликая Россия». Проект представит воронежцам архивные фотографии Российской империи второй половины XIX - начала XX века из коллекции Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО.

Выставка раскроет малоизвестные аспекты истории, покажет разные грани русской жизни, как с исторической, так и с художественной точки зрения. Увидеть можно будет более 50 фотографий, которые с исторической точностью и художественной выразительностью передают разнообразие жизненного уклада населения российского государства во второй половине XIX века. Это работы известных мастеров фотоискусства второй половины XIX века: Ивана Барщевского, ателье «Буассона и Эгглер», Максима Дмитриева, Дмитрия Ермакова, Вильяма Каррика, Алфреда Лоренса, графа Ивана Ностица, Якова Лейцингера

- На фотографиях запечатлены виды Петербурга, Москвы, Новгорода, Архангельска, Ростова и других городов, а также аутентичная жизнь национальных окраин. Отдельные снимки посвящены крестьянским типам, уникальные изображения которых создал выдающийся мастер светописи Вильям Каррик. Его авторству также принадлежат живописные видовые и жанровые съемки русской деревни. Контрастом к изображениям простого люда являются снимки представителей правящего дома Романовых и великосветского сословия. В экспозицию включены отдельные снимки из знаменитого «Туркестанского альбома», выпущенного по распоряжению туркестанского генерал-губернатора фон Кауфмана, - анонсировали выставку в музее.

Выставка продлится до 21 августа. 12+

КАРТИНЫ УСПЕНСКОЙ

В выставочном зале художественного музея имени Крамского работает выставка «Ксения Успенская. Совершенное чувство прекрасного». Проект посвящен 100-летию художницы.

Ксения Успенская - одна из любимейших воронежских художников. Ее творчество ценят за яркую образность, эмоциональность, поэтичность, свободную манеру исполнения. Педагогами Успенской были Александр Дейнека, Петр Кончаловский, а учебные работы благосклонно оценивались Верой Мухиной и Александром Герасимовым. Репродукции ее произведений помещали в школьных учебниках и на открытках. Хрестоматийная картина «Не взяли на рыбалку», написанная в 1955 году, знакомая всем людям старшего возраста по учебнику «Родная речь», хранится в Третьяковской галерее. 6+