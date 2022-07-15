Спортивные выходные в Воронеже: в центре можно будет увидеть захватывающие гонки на воде, а на окраине – соревнования снайперов

Соревнования по гребле пройдут в районе дамбы водохранилища. Фото: canoe36.ru Фото: другой источник.

В выходные воронежцам, увлекающимся спортом, будет на что посмотреть. Тем, кто гуляет в центре, имеет смысл полюбоваться на соревнования на спринтерских дистанциях 200 метров наших гребцов на байдарках и каноэ. С 9.00 примерно до 16.00 16 июля будут проходить заезды одиночек, двоек и четверок на этой очень зрелищной дистанции.

В соревнованиях, которые пройдут на акватории водохранилища на территории гребной базы «Буревестник» (улица Димитрова, 2В), будут участвовать сильнейшие юные спортсмены не старше 17 лет Воронежской области.

Так, что можно совместить два вида отдыха, - прогулка по дамбе у Чернавского моста и просмотр состязаний классных гребцов.

Не придется скучать и жителям микрорайона Шилово, а также тем, кто очутится в этих местах. На улице Острогожской, 101, на территории стрелково-стендового комплекса профсоюзов будет проходить Кубок Воронежской области по стендовой стрельбе. Тем, кто не в курсе, - снайперы палят по летающим тарелочкам. Вполне реальным – уфологам можно не беспокоиться.

Соревнования будут проходить два дня – 16 и 17 июля. Начнутся они в 9.00 и продлятся примерно до 15.00. Самое интересное – финальные соревнования – ориентировочно стартуют в районе 14 часов 17 июля.

Стрельба по летающим тарелкам - дело нелегкое, но увлекательное. Фото: vk.com/shooting_vrn Фото: другой источник.

А вот это скорее информация для автомобилистов, неравнодушным к стрельбе. Если будете проезжать через Верхнюю Хаву 16 и 17 июля во временной промежуток с 9.30 до 16.00, имеет смысл посмотреть на бой, максимально приближенный к реальному. Сойдутся в формате 5 на 5 пейнтбольные команды в рамках чемпионата и Кубка Воронежской области.

Соревнования будут проходить в открытом поле на специально оборудованной площадке. Это будет настоящее «рубилово»: пейнтболисты делают почти 10,5 выстрелов в секунду. Судьи в середине площадки наблюдают за соблюдением правил в положении лежа из специального укрытия. Но если их наметанный глаз увидит, что «раненный» или тем более «убитый» не выходит из боя, могут дисквалифицировать не только его, но и еще двух игроков команды.

Самые интересные бои организаторы обещают в районе 11 – 12 часов. Это время для выступления сильнейших команд.

Экипировка игроков в пейнтбол чем-то напоминает эпизоды из "Звездных войн". Фото: vk.com/pkmirazh Фото: другой источник.

Ну а тем, у кого выходные придутся на будние дни следующей недели (или рабочий график позволит) имеет смысл обратить внимание на два спортивных события.

В Бутурлиновке в парке «Лес Победы» (улица Промышленная, 1) пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Программа соревнований насыщенная. 19 июля пройдет гонка с раздельного старта, 20 июля – так называемый пасьют (когда в зависимости от предыдущей гонки победитель имеет гандикап перед вторым местом, серебряный призер над третьим и т.д.). А 22 июня можно будет понаблюдать за спринтом.

В райцентр Воронежской области приедут сильнейшие спортсмены страны. А значит, тем, кто в это время будет в Бутурлиновке, есть все резоны посмотреть на зрелищные гонки.

Лыжероллерные гонки практически не уступают в зрелищности классическим лыжным. Фото: rolski.ru Фото: другой источник.

Ну а воронежским любителям уличного баскетбола 21 июля стоит съездить в парк «Алые паруса». Там, начиная с 18.00, в рамках чемпионата Воронежской области начнутся баталии в формате 3x3. Такой усеченный вариант баскетбола прекрасно себя зарекомендовал совсем недавно на летней Олимпиаде. Он привлек к себе большой зрительский интерес.

Соревнования будут проходить сначала в группах, сделанных по принципу – одна сильная команда, две послабее. Далее четвертьфиналы, полуфиналы. Финальная встреча состоится уже при свете фонарей – ориентировочно с 21.30 до 22.00. Мощные парни, укрощающие оранжевый мяч, на фоне вечерних сумерек – крутое зрелище! Лучше его не пропускать.