Мэр Воронежа встретился с подрядчиком по благоустройству проспекта Революции и Петровской набережной

Совещание начали с вопросов, которые возникают у исполнителя и заказчика работ – управления строительной политики. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Как известно, подрядная организация ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» выполняет благоустройство двух воронежских улиц - проспекта Революции и Петровской набережной. Работы должны быть завершены до конца 2023 года.

14 июля глава Воронежа Вадим Кстенин побывал на обоих объектах, после чего встретился с подрядчиком. Мэр начал с вопросов, которые возникают у исполнителя и заказчика работ – управления строительной политики. Для этого были собраны на одной площадке все собственники участков, прилегающих или входящих в границы проектов благоустройства проспекта. Все потенциально проблемные моменты, связанные с работами на таких участках, а также с их последующим содержанием были разрешены в ходе обсуждения.

Вадим Кстенин обратил внимание на необходимость в этом году завершить максимальный объем монолитно-строительных работ на Петровской набережной, чтобы в 2023-м оставались только вопросы монтажа оборудования, озеленения, мафов и другие.

- Я несколько раз заезжал на площадку благоустройства, никого об этом не предупреждая, и не увидел тех темпов работ и того количества задействованных сил, которые нужны с учетом важности и значимости проекта, – отметил мэр.

Представители подрядчика и заказчика доложили главе Воронежа, что на начальном этапе потребовалось чуть больше подготовки, связанной с анализом трассировки дорожек, проходящих через озелененную территорию, поскольку стояла задача минимизировать вырубку деревьев. Кроме того понадобилась и проработка отдельных технических решений из-за особенностей и недостатков старого конструктива набережной, которые были выявлены после демонтажа покрытий, а также выноса инженерных сетей. Но теперь темпы работ можно будет вывести на требуемый главой уровень.

Мэр несколько раз заезжал на площадку благоустройства, никого об этом не предупреждая, и не увидел необходимых темпов работ. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Идти необходимо с двух сторон, активно вести работы не только на участке променада, но и на Адмиралтейской площади, синхронизироваться с выносом сетей. График работ необходимо спланировать так, чтобы и в зимний период мы не сидели без дела. Петровская набережная входит в число приоритетных проектов не только для муниципалитета, но и для губернатора Воронежской области. В обозримой перспективе начнется поиск подрядчика и второй этап работ на набережной. Поэтому важно соблюдение сроков и высокое качество работ, а также синхронизация этих процессов, - уверен градоначальник.

Что касается работ на проспекте Революции, то там основные силы подрядной организации работают в настоящее время на четной стороне: выполняются демонтажные работы, работы по устройству сетей, песчаного и бетонного основания тротуарного покрытия, гранитного замощения. На нечетной стороне ведутся работы по устранению замечаний.

Вадим Кстенин акцентировал внимание на необходимость усиления бригад на проведение максимального количества работ в благоприятный для благоустройства период, бережное отношение к зеленым насаждениям и фасадам зданий, также напомнил, что внеплановые выезды продолжит и далее.