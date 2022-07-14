Сергей Стиллавин в Воронеже: Блогеры, анонимы и фантазеры - главные враги журналистов

Сергей Стиллавин в Воронеже Фото: Ярослав ИВАНОВ

На десятый медиафорум в столицу Черноземья приехал Сергей Стиллавин. Популярный теле- и радиоведущий дал мастер-класс воронежским журналистам, как существовать в профессии в современных реалиях.

С началом СВО из-за того, что власти в силу гостайны не могут дать исчерпывающей информации, многие люди потерялись. Началось чудовищное давление на россиян, в пабликах, где раньше постили собачек и котиков, вдруг посыпалась политическая пропаганда, началась информационная вакханалия. И в этой ситуации особенно важно выбрать правильный, правдивый источник информации и уметь разделять «своих» и «чужих». И таким источником информации должны стать журналисты. Авторитетные журналисты, которым можно доверять.

- Мы должны возродить профессию. Должна быть авторская позиция. Сейчас очень напрягает анонимность. У информации должен быть автор. Человеку нужно найти авторитета – которому можно доверять, поэтому нужно заняться зарабатыванием честного имени, - уверен Сергей Стиллавин. - Я сейчас вычистил свои подписки: отписался от телеграмм-каналов, где был понос. Стал подписываться на тех, кто давал взвешенное суждение и прогноз которых сбывался. Так сформировал пул авторов, которым доверяю. Люди нуждаются в авторитетном источнике информации. Кто не врет, проверяет факты, не продавался - не писал вранье за деньги. Будьте честными и авторитетами. Чтобы не сказали «он наврал». Поэтому следите за своим языком. И в личной жизни помогает…

«Комсомолка» собрала самые яркие цитаты Стиллавина с выступления.

ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ ГЛАВНЫМ ЗАНЯТИЕМ У НАС СТАЛО ЗАРАБОТАТЬ И ПРОСАДИТЬ БАБКИ

- У нас сейчас проблема – идеологическая. В нашей Конституции нет пункта об идеологии. 30 лет главной пропагандистской силой в стране была реклама. То есть «идеологией» у нас занимаются коммерсанты. Они продвигают стиль жизни, который мы должны воспринять. Типа, «круто когда у тебя есть смартфон», «круто, когда ты отдыхаешь за границей», «круто, когда у тебя деньги за границей и имущество там». 24 февраля люди, которых воспитала реклама, все испугались. Особенно сильно это заметно по артистам - сколько их удрало из страны в Турцию, Израиль (они копили, зарабатывали. И из тех стран им пришла команда: если ты будешь поперек - оставим без хаты. Они среагировали, как и должны). Так вот у нас последние 30 лет благодаря рекламе главным занятием в жизни стало заработать и просадить бабки. У нас больше нет ценностей. Исключение - Бессмертный полк и любимый праздник 9 мая. Остальные 364 дня в году чем мы заняты? Тратим бабки. Так вот государству нужно наметить линию ценностей. Надо понимать, куда мы идем. И журналист должен своими материалами показывать: вот так жить хорошо, а вот так - плохо. Журналистика не должна работать на хайп. Не должна паразитировать на скандале. Нужно, чтобы журналисты стали востребованными и авторитетными, чтобы люди на улице подходили за помощью. Не к Путину подходили, если успеют добежать до камеры на прямой линии. А к журналисту.

Сергей Стиллавин в Воронеже Фото: Ярослав ИВАНОВ

ТОП-3 ВРАГОВ ЖУРНАЛИСТА, ПО ВЕРСИИ СТИЛЛАВИНА

1. Блогеры. Непонятно, где берут деньги и чьи интересы отрабатывают. Они не только крадут хлеб у журналистов, но и занимаются вбросом данных. Бойкие ребята, которые не обладая профессиональным образованием, считают, что могут распространять информацию. При этом у них нет обязательств, нет никакой ответственности за свои слова. Когда блогеру через месяц напоминаешь о его словах, он говорит «а, проехали». Задумайтесь, насколько правдива информация, которую он выдает. Особенно, когда источник дохода есть, но он неочевиден. Если блогер, который ничего не рекламирует, говорит, что существует на донаты (из практики, мало кто их перечисляет. На отчисления от Ютьюба, даже если у тебя 100 тысяч подписчиков, прожить невозможно), задумайтесь, откуда он берет деньги? Ведь он каждый день работает перед камерой, монтирует, тратит кучу времени. Зачем? Вбрасывает инфу. Ему кто-то платит. Тот, кто хочет, чтобы он эту информацию протолкнул. Поэтому когда подписываетесь, думайте, кто его финансирует.

2. Анонимные телеграмм-каналы. Ни подписей, ни фамилии. «По слухам, этот канал ведет кто-то из Кремля». Неверифицированная информация. Началось с Википедии, где данные добавляет, кто хочет. Кто-то залил неправду, 10 человек сослались, обросло клубком подробностей и комментариев, начинает казаться, что это правда. А на самом деле - вранье. И никак не поймешь, где оно.

3. Обывательское «мнение». #ящитаю. Многие люди в интернете считают, что имеют право фантазировать, и смело ляпают, не думая о последствиях. А когда им говорят, что они неправы, отвечают «Это мое мнение». Выдают свои фантазии за важные суждения. И не смущаются.

- С помощью блогеров, анонимов и необоснованных «мнений» фантазеров легализуется неправда. Фальшак. Пространство правды в итоге заполняется гнилью. В этом гумусе из мнений и вбросов мы вращаемся - кому верить? Если опираться на этот понос, начнется шизофрения, можно сойти с ума, - считает Стиллавин.