На деньги воронежских перевозчиков ремонтируют дороги и мосты в области

Фото: Росавтодор

Обновленные 11,5 км дороги проходят по Грибановскому району и Борисоглебскому городскому округу. Помимо этого, в регионе обновили еще около 20 км: речь идет о трассах Р-193 Воронеж –Тамбов в Новоусманском районе и Р-298 Курск – Воронеж в Семилукском и Советском районах, где проведены работы по устройству тонкослойных покрытий.

Всего в области в ведении Росавтодора находится более 500 км федеральных трасс, ремонт и реконструкция которых осуществляется за счет средств Федерального дорожного фонда, одним из основных источников финансирования которого является госсистема «Платон». На сегодняшний день грузоперевозчики внесли в систему более 188 млрд рублей. За 6 лет работы с помощью средств от системы «Платон» построено и отремонтировано более 130 мостов и 3,3 тыс. км дорог, включая расширение с двух до четырех полос 600 км федеральных дорог.

Сегодня к системе «Платон» подключились уже 723 тысячи российских и иностранных предпринимателей, которые зарегистрировали более 1,6 млн фур. Центральный федеральный округ — лидер по количеству зарегистрированных большегрузов в госсистеме «Платон».

Воронежская область занимает третье место по количеству зарегистрированных в государственной системе «Платон» грузовиков и логистических компаний в рамках ЦФО, рассказал руководитель Центрального филиала «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС) Сергей Давыдов. По его словам, в целом на Центральный федеральный округ приходится треть всех транспортных средств российских перевозчиков (более 350 тысяч грузовиков).

«В пятерке лидеров по округу (помимо абсолютных лидеров по всей стране – Москвы и Московской области) – Воронежская область (21 тыс. грузовиков), Смоленская область (18,9 тыс.), Белгородская область (16,4 тыс.). Грузоперевозчики зарегистрировали более 10 тысяч транспортных средств в Брянской, Липецкой, Тверской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областях», — пояснил Сергей Давыдов.

Благодаря собираемым «Платоном» статистическим данным, средства, поступающие от госсистемы в Федеральный дорожный фонд, могут быть направлены именно на те объекты транспортной инфраструктуры, которым капитальный ремонт необходим в первую очередь. В ближайшее время Росавтодор не собирается сбавлять темп - в Воронежской области обновят 83 км федеральных дорог. Более 10 км из них, участок подъезда к г. Саратов от трассы Р-22, отремонтируют капитально, а оставшиеся 73 км защитят слоями износа. В частности, в ноябре текущего года завершится капитальный ремонт участка автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон»- Тамбов- Волгоград- Астрахань (подъезд к г. Саратов) с 455 по 465 км в Борисоглебском районе. Проезжую часть здесь расширят с двух до четырех полос движения, для предотвращения лобовых столкновений установят осевое барьерное ограждение. В следующем году в области с двух до четырех полос расширят 8 км автодороги Р-298 Курск-Воронеж. Речь идет об участке км 262 - км 270 в Новоусманском районе, где капремонт ведется с августа прошлого года.

Система «Платон» - единственный источник достоверной информации о рынке автомобильных грузоперевозок. Юридически значимые данные, поступающие с 500 рамок и 100 специальных автомобилей контроля, бортовых устройств и маршрутных карт, позволяют анализировать целый ряд параметров: от фактической структуры рынка до интенсивности грузоперевозок по дням недели и определения самых загруженных федеральных трасс, что позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.

По мнению главного аналитика Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Андрея Ионина, данные, собираемые системой «Платон», и цифровые решения, в нее заложенные, позволяют выстроить целую систему потребительски и государственно ценных сервисов. Например, данные о трафике грузовиков, собираемые через «Платон», позволяют видеть объективную картину движения грузов и тем самым реальную экономическую ситуацию в регионе.

Правительство уже прибегает к данным «Платона» для мониторинга состояния экономики в непростых экономических условиях. По данным статистики, собираемой госсистемой, суммарный пробег большегрузных грузовиков весной и в начале лета текущего года не только сохранился на уровне конца 2021 года, но и показал рост. При этом трафик нерезидентов – иностранных перевозчиков — снизился, одновременно вырос пробег российских компаний.

Появление достоверной статистики об автомобильных грузоперевозках способствует усилению прозрачности этого рынка. В целях поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии отрасли и формировании равной конкурентной среды, Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики при поддержке Минтранса России на основе данных госсистемы «Платон» был создан рейтинг «Надежный перевозчик России». Первыми пятью лауреатами стали X5 Transport (логистическая компания в составе X5 Group), автотранспортное предприятие розничной сети «Магнит», ГК «Деловые Линии», «Дентро» и ПЭК.

По словам управляющего директора X5 Transport Кирилла Кузьменко, ключевая цель компании – обеспечение бесперебойных поставок продуктов питания и товаров первой необходимости во все регионы нашей страны. «Награда «Надёжный перевозчик России» — большая честь для нас, и мы благодарны Национальному союзу экспертов в сфере транспорта и логистики за подобное признание нашей работы», - сказал он.