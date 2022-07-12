Tele2 запустила технологию VoLTE в Воронежской области

Сервис нового поколения обеспечивает моментальное соединение с собеседником, высокое качество голоса и отсутствие посторонних шумов.

Технология VoLTE открывает клиентам Tele2 ряд преимуществ: высокое качество звука, экономию заряда батареи и моментальное соединение. Сервис позволяет совершать голосовые вызовы через 4G-сеть без прерывания высокоскоростной интернет-сессии. Благодаря этому скорость дозвона сокращается с двадцати до нескольких секунд, а риск обрывов минимизирован.

Во время разговора VoLTE обеспечивает эффект живого присутствия собеседника за счет кристально чистой передачи голоса в HD-качестве и отсутствия посторонних шумов. Кроме того, новая технология экономит заряд аккумулятора, поскольку для совершения вызова не требуется переключение в стандарт связи 2G/3G.

Сервис доступен там, где есть покрытие 4G, он тарифицируется как обычный голосовой трафик и не расходует пакет интернета. Для клиентов, находящихся на территории Воронежской области, технология доступна автоматически или при подключении в настройках, если смартфон поддерживает VoLTE.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Мы ставим качество сервиса на первое место и продолжаем непрерывно развивать сеть в Воронежской области. Используя новую технологию VoLTE, воронежцы смогут оценить более четкое звучание голоса и низкий уровень фонового шума, а также практически мгновенное соединение с собеседником. Важно, что наши клиенты могут общаться по телефону в HD-качестве не только в городе, но и по всей области – услуги 4G Tele2 доступны на территории, где проживает свыше 99% населения региона».