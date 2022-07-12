Нововоронежская АЭС организовала практику студентам из Республики Беларусь

Фото: Ольга Мартынова

С 28 июня по 8 июля пять будущих белорусских инженеров электронных систем управления во главе с преподавателем посетили ключевые объекты НВ АЭС. Основной упор был сделан на знакомство со спецификой работы цеха ТАИ и электроцеха. Также состоялись экскурсии в Информационном центре и музее атомной станции.

«Концерн «Росэнергоатом» активно развивает международную кооперацию в целях подготовки кадров для атомной промышленности. Обучение и стажировку на НВ АЭС проходят специалисты из Турции, Бангладеш. Мы всегда рады гостям из братской Белоруссии. Ознакомительная практика пошла молодым специалистам на пользу», - выразил уверенность заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Для белорусской делегации была организована культурная программа с экскурсиями в Воронеж и Нововоронеж.

«В первую очередь поразил масштаб сооружений Нововоронежской АЭС. Впечатляют высокие требования к системам безопасности станции, в чем мы могли убедиться в цехе ТАИ. Планирую связать трудовую карьеру с атомной отраслью, поэтому мне все было интересно. Гуляя в свободное время в городском парке, отметил большое количество позитивно настроенной молодежи. Вообще Нововоронеж — чистый и уютный. Мне здесь очень понравилось. Созванивались с однокурсниками, которые в эти сроки были в Нижнем Новгороде и Москве. Вывод однозначный — наша практика в Нововоронеже самая лучшая!», - поделился своими впечатлениями студент БГУИР Егор Щербич.

В этом году это уже вторая белорусская делегация в атомной столице Воронежской области. Первыми весной были студенты Белорусского национального технического университета, которые также не скупились на положительные отзывы.