Последние новости Воронежа на 12 июля 2022 года: рухнувшие деревья, открытая тренировка «Факела» и выпавший из окна ребенок

Ребенок получил серьезные травмы, но выжил. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В понедельник сильный ветер повалил 47 деревьев и веток в Воронеже. 13 из них убрали. В восьми случаях деревья упали на машины, в девяти – на дороги, в семи – на электрические провода, в шести – на территории дворов. Об этом сообщили в городской службе спасения. Обрушения происходили в разных районах Воронежа. Например, на Транспортной проезжавшая машина оказалась полностью под упавшим деревом. У дома № 20 по улице Героев Стратосферы ветка упала на высоковольтный провод. Стихия бушевала областном центре и в воскресенье. Тогда сильный ветер повалил 30 деревьев.

Пятилетний мальчик выпал из окна частного дома в селе Александровка Новоусманского района. Несчастный случай произошел днем 10 июля в переулке Полевом. По предварительным данным, в момент ЧП ребенок находился в комнате на втором этаже с бабушкой. Когда та отвлеклась, мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал. Малыша доставили в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб живота. Следователи начали проверку по факту случившегося.

В Воронежской области «Лада» рухнула с моста. Четыре человека пострадали. Авария произошла на 68 километре дороги Павловск-Калач-Петропавловка в Калачеевском районе. 17-летний водитель «Лады-211440» не справился с управлением. Автомобиль вынесло на встречную полосу. Затем машина в ограждение моста и слетела с него вниз. В ДТП получил травмы водитель и три его пассажира: 23-летний мужчина и две девушки 15 и 18 лет. Всех четверых отвезли в больницу.

Санитарные врачи забраковали пять воронежских пляжей из-за качества воды. В этот список попали:

- река Усмань у базы отдыха «Маяк»;

- река Усмань, место отдыха «Сосновый бор»;

- водохранилище, у ООО «КС им. Горького»;

- водохранилище, набережная Авиастроителей;

- Кантемировский район - пруд Титаревский - пляж «Титаревский».

Санитарные врачи не рекомендуют купаться в этих местах. В адрес мэра Воронежа и главы Кантемировского района направили письма о необходимости установки аншлагов, предупреждающих жителей об опасности для здоровья на пляжах.

12 июля в 17.00 на стадионе «Чайка» состоится открытая для болельщиков тренировка «Факела». Посмотреть, как команда готовится к первому после 21-летнего перерыва сезону в элите российского футбола, смогут все желающие. Но лучше прийти пораньше – больше 500 человек не впустят. Трибуны «Чайки» рассчитаны только на такое количество зрителей. И еще – как всегда на подобные мероприятия не будут пускать пьяных. По окончании тренировки болельщики смогут задать вопросы генеральному директору «Факела» Роману Гурамовичу Асхабадзе.