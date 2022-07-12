42 процента воронежцев никогда не летает на самолетах

Большинство воронежцев уверены, что наш авиазавод в состоянии наладить массовое производство современных самолетов. Фото со страницы филиала ПАО «Ил» - ВАСО ВКонтакте. Фото: другой источник.

Сотрудники института общественного мнения «Квалитас» провели небольшое исследование по поводу оценки перспектив отечественного самолетостроения среди воронежцев.

Социологи напомнили, что в последние годы развитого социализма в СССР производили в среднем 200 гражданских самолетов в год. «Боингов» тогда делали за тот же период времени около 300. После распада Советского Союза авиапром в стране сильно «просел». Многие отечественные марки самолетов сейчас производят в очень малом количестве. Фактически единственный серийно выпускаемый гражданский самолет в стране -Sukhoi Superjet - делают в Комсомольске-на-Амуре. За последние десять лет их выпустили всего 200. Для сравнения: Boeing и Airbus производят в среднем в год 800 пассажирских лайнеров. К тому же за 90-е годы разбежались кадры из-за низкой зарплаты и сомнительной перспективы, кроме того, нет многих необходимых комплектующих.

Поэтому неудивительно, что некоторые участники опроса (16%) не верят в то, что в России сегодня умеют делать качественные самолеты. Особенно скептически настроена молодежь (25%), бедные люди (30%) и фрилансеры (34%).

Впрочем, большинство воронежцев (78%) уверены в том, что россияне способны производить авиалайнеры высокого качества. Среди пожилых людей эта цифра возрастает до 87%. Государственные и муниципальные служащие чаще других убеждены, что все получится (88%). Но их положения обязывает.

На данный момент отечественных самолетов в российском авиапарке меньше 20%. Причем средний возраст наших пассажирских лайнеров, включая «иномарки», составляет 16,8 года. В то время как среднемировой показатель - 11,4 года. А в некоторых авиакомпаниях летают Ан-24 и Ан-26, срок эксплуатации которых перевалил за 35-40 лет.

В Воронеже в советские времена могучий авиационный завод (ВАСО), основанный еще в 1932 году, после развала СССР чувствует себя, мягко говоря, не очень хорошо. Об этом говорит и история соцопросов. Десяток лет назад воронежцы, отвечая на вопрос: «Одни говорят, что ВАСО находится на подъеме, другие - что завод постепенно умирает. С каким из этих суждений вы согласны?», - наиболее часто соглашались с тем, что завод постепенно умирает. Можно ли его возродить сегодня?

Оказалось, что воронежцы весьма оптимистично настроены по этому вопросу – подавляющее большинство из них (84%) верят в возрождение завода. Особенно крепка вера у бывших советских, ныне уже состарившихся людей. Сомневаются в такой перспективе 12% опрошенных. Среди молодежи число скептиков возрастает до 28%.

Сейчас в Воронеже планируют запустить производство модернизированного широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М. Но сами работники, похоже, ничего об этом не знают. Сотрудник авиапредприятия, попросивший не называть его имени, прислал письменный ответ на вопросы «Квалитас»: «Про импортозамещение — вроде многие инструменты удалось заменить. Про остальное не знаю. Руководство само не в курсе, что будет дальше. Наваливают на мастеров — делай это, потом — бросай, делай другое. Плана конкретного нет. Уровень оклада — от 18 тысяч до 22 тысяч, это технологи, конструкторы. Мастера — 22 тысячи. Контролеры — от 14 тысяч до 16 тысяч оклады. Молодежь вряд ли за такие копейки будет работать». Оговоримся, что это информация социологов. Возможно, дела на ВАСО обстоят и не так мрачно. Только вот информационная закрытость предприятия не способствует разъяснению этого вопроса.

Учитывая тот факт, что почти половина воронежцев (42%) не летает самолетами вообще, получается, что потенциальные пассажиры авиалайнеров - 58% жителей города. Для большинства этой целевой аудитории (38% воронежцев) не имеет значения страна-производитель самолета. А оставшиеся в два раза чаще предпочитают самолеты отечественного производства (13%), чем зарубежного (6%).

Проблема в том, что восстанавливать самолетостроение придется в условиях тотальной блокады Западом всего, что связано с гражданской авиацией. Между тем, именно на «иномарки» приходилось до 95% всего пассажиропотока в стране. По данным Минтранса, парк российских перевозчиков до недавнего времени на две трети состоял из самолетов иностранного производства (Boeing, Airbus и других). Часть из них были арестованы за рубежом по требованию лизингодателей, но оставшиеся нужно обслуживать и ремонтировать. С этим возникли затруднения из-за того, что поставки в Россию запчастей и расходных материалов для иностранных самолетов были остановлены. Какой-то запас оригинальных запчастей на складах еще есть, но скоро он истощится. Придется наладить поставки через дружественные страны. А также разбирать на запчасти самолеты, стоящие на земле – то есть заниматься так называемым авиационным каннибализм.

Но все это полумеры. Кардинальным решением проблемы может быть только развитие собственного авиапрома, на оптимизацию которого, по словам премьер-министра России Михаила Мишустина, уже выделили 770 миллиардов рублей.

При этом важнейшим критерием является безопасность будущих отечественных лайнеров. В связи с этим социологи задали вопрос: верят ли воронежцы в высокое качество производства будущих российских самолетов?

Оказалось, что большинство наших земляков (68%) готовы доверить отечественным авиалайнерам свои драгоценные жизни. Отказываются летать на пассажирских самолетах российского производства только 4% горожан. Остальные (27%) просто принципиально не летают. А некоторые из тех, кто никогда не был пассажиром самолетов (те самые 42%), в будущем гипотетически согласны подняться в воздух на лайнере отечественного производства. При этом скептики назвали следующие причины отказов пользоваться российскими воздушными суднами: «потому что не доверяю отечественным производителям» - 16 человек, а также «нет квалифицированных молодых специалистов в авиапроектировании», «зарубежные намного комфортнее», «на данный момент у нас с этим слабо», «не налажена система».

Оптимизм вызывает то, что члены советского, а потом и российского правительства всегда летали на отечественных самолетах. «Ил-18» был любимым самолетом Хрущева, «Ил-62» - Брежнева. Нашим авиаконструктором удалось создать аналог первого президентского борта США. В России он был создан на базе «Ил-96». Высшие должностные лица России и сейчас продолжают летать на отечественной авиатехнике, в том числе, воронежского производства. Значит, можем, главное, правильно организовать работу ВАСО, в частности, поднять зарплату, а значит, и престиж труда авиаконструкторов.