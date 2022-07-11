Вадим Кстенин: «Контролировать подрядчиков, реализующих в Воронеже знаковые проекты, будем строго»

Фото с сайта горадминистрации Воронежа

Мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграмм-канале пообещал строго контролировать подрядчиков, реализующих крупные проекты строительства и благоустройства. Наиболее значимые из них - Остужевская развязка и дорога Шишкова-Тимирязева, проспект Революции и Петровская набережная, мега-школа и школа для микрорайона «Процессор», музей ВДВ и приют для безнадзорных животных – уже находятся в работе. Другие планируется начать в этом или следующем году. Это ВПС-21, дублер Московского проспекта, школа на Домостроителей.

- В этом году – и я вижу это уже сейчас – муниципальные заказчики неизбежно столкнутся с серьезными проблемами и по росту стоимости материалов, и по срывам сроков со стороны подрядчиков, - отметил Вадим Кстенин. - Причина понятна: беспрецедентное санкционное давление на экономику страны, которое накладывается на последствия пандемии.

В таких сложных условиях закон позволяет муниципалитету корректировать существенные условия контрактов и по срокам, и по сметной стоимости, чтобы подрядчики смогли завершить проекты. Но, с другой стороны, контроль за их работой со стороны руководителей структурных подразделений и заместителей главы города будет усилен, пообещал мэр:

- Практика показывает, когда я собираю рабочее совещание на стройках для решения текущих вопросов и когда посещаю их без предупреждения, то вижу несколько разные темпы работ, количество техники и специалистов. Намекаю коллегам: я продолжу регулярно инспектировать все ключевые объекты – и строительства, и благоустройства. При этом ни заказчиков, ни подрядчиков о своих выездах я заранее предупреждать не буду.