Развитие «серебряного» волонтерства и его популяризацию в медиапространстве обсудили в ЦФО

Фото: Пресс-служба ВРО ВПП "Единая Росс­ия"

Участие в онлайн-форуме приняли 18 регионов Центрального федерального округа, в их числе и Воронежская область. Главная тема обсуждения – медийное сопровождение «серебряного» волонтерства.

С приветственным словом к участникам форума обратилась федеральный координатор партпроекта «Старшее поколение», зампредседателя Совета Федерации, сенатор от Воронежской области Галина Карелова. Она напомнила, что в рамках партпроекта «Старшее поколение» проходит цикл из семи онлайн-форумов, по количеству федеральных округов, на которых обсуждаются вопросы развития добровольчества, участники делятся опытом работы и успешными практиками.

«Расширение программы добровольческой помощи является задачей народной программы партии, поэтому в рамках «Старшего поколения» постоянно отрабатываются новые форматы для развития серебряного волонтерства», - отметила Галина Карелова.

От Воронежской области в мероприятии приняли участие члены общественного совета партпроекта: депутат Воронежской областной Думы от фракции «Единой России» Елена Губина, заместитель руководителя департамента социальной защиты населения области Екатерина Новицкая, заместитель руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Екатерина Свидницкая, участница хора «Советские девчата» Тамара Бородина, а также воронежские «серебряные» волонтеры. Они рассказали о проектах, которые реализуются в регионе и поделились наработанным опытом их освещения в СМИ и соцсетях.

Екатерина Свидницкая отметила, что воронежские «серебряные» волонтеры живут очень насыщенной жизнью, являются инициаторами и участниками множества социальных проектов и акций.

«Важно отметить, что мероприятия партпроекта «Старшее поколение», в том числе с участием «серебряных» волонтеров регулярно освещаются в региональных средствах массовой информации.

Для увеличения количества информационных ресурсов и большего охвата аудитории к участию в мероприятиях с «серебряными» волонтерами приглашаются депутаты законодательного собрания, лидеры общественного мнения. Немаловажным является аспект укрепления сотрудничества с социальной службой, департаментом социальной защиты населения Воронежской области, некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в смежной сфере. Также активно используются площадки социальных сетей для освещения деятельности «серебряных» волонтеров», - рассказала Екатерина Свидницкая.

Одним из примеров такой работы является масштабная региональная акция «Голос Победы», которую «Единая Россия» провела к 9 мая в рамках партпроекта «Старшее поколение». Участие в ней приняли около 300 пожилых людей – участники творческих коллективов со всех районов области. Для ее освещения был снят красочный видеоролик для соцсетей, сюжеты об акции прошли на федеральных и региональных телеканалах.

Личным опытом волонтерства поделилась одна из воронежских активисток Тамара Бородина: «В наш Центр «серебряного» волонтерства мы не идем, а бежим, настолько интересная, насыщенная жизнь у нас – мы и поем в ансамбле, и вяжем для деток недоношенных, и рисуем, обучились скандинавской ходьбе – сейчас других пожилых обучаем. Ездим с концертами по домам престарелых и инвалидов, общаемся, дарим частичку своей энергии и тепла тем, кто в ней нуждается».

Добавим, что по окончании цикла форумов активисты партпроекта «Старшее поколение» и «серебряные» волонтеры встретятся в Москве для подведения итогов.