Воронежцев просят поделиться идеями, как защитить канализационные люки от воров

Глубина некоторых колодцев достигает 7-10 метров Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В последнее время в Воронеже активизировались похитители крышек канализационных люков. Все больше сообщений об открытых колодцах поступает в адрес Воронежской городской Думы. Горожане беспокоятся за безопасность пешеходов, особенно детей, и за водителей. И не зря – ведь глубина канализационных колодцев в Воронеже достигает семи метров, а смотровых люков ливнёвки - до 10 метров!

- Если открытый люк находится на автодороге, то наезд на него создаст аварийную ситуацию и как минимум повлечет за собой серьёзные повреждения колёс и подвески транспортного средства. Особенно опасен наезд на открытый люк для мотоциклистов и велосипедистов, - отмечают в Гордуме.

По официальным данным, только в этом году охотники за металлом уже украли люков на миллионы рублей. Все потому, что некоторые организации, занимающиеся металлоломом, принимают люки незаконно, а безответственные граждане, совершившие хищение и сдающие свой «трофей», не задумываются, что и сами могут упасть в очередной открытый канализационный колодец. Периодически похитителей задерживают и привлекают к уголовной ответственности, но это не останавливает других.

Ресурсоснабжающие организации и городские коммунальные службы стараются оперативно реагировать на сообщения горожан об открытых колодцах и заменять похищенные крышки. Но это именно тот случай, когда проблему лучше предупредить, чем бороться с ней постфактум.

Городские власти уже разрабатывают несколько вариантов решения данной проблемы. Но вместе с тем хотели бы услышать и предложения горожан по решению этой проблемы.

Воронежская городская Дума ждет идеи от воронежцев по мерам предупреждения воровства люков. Если у вас есть предложения, присылайте их на электронный адрес: gorduma@bk.ru.